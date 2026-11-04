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لبنان

رسامني تفقد مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله... ورحلة أولى إلى القاهرة في 15 تشرين الثاني

Lebanon 24
04-11-2026 | 07:26
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رسامني تفقد مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله... ورحلة أولى إلى القاهرة في 15 تشرين الثاني
رسامني تفقد مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله... ورحلة أولى إلى القاهرة في 15 تشرين الثاني photos 0
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جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مطار الرئيس رينيه معوّض - القليعات، في إطار المتابعة المستمرة للتحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة التشغيلية الأولى، يرافقه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة شركةMonla Group المالكة لـ Sky Lounge Services زياد المنلا، ورئيس مجلس إدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت محمد شاتيلا، وعضو مجلس الادارة المؤسسة جلال حيدر، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الطيران.
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وشملت الزيارة جولة ميدانية شاملة في مختلف مرافق المطار ومنشآته، بما فيها مبنى المسافرين والمدرج والطريق الممتد من المدخل الرئيسي إلى مبنى المسافرين، حيث اطّلع الوفد على تقدّم الأعمال والتجهيزات الجارية، واستمع إلى عرض مفصّل حول ما تم إنجازه والخطوات المتبقية لاستكمال الجهوزية التشغيلية.

كما عُقد اجتماع تنسيقي جرى خلاله مراجعة شاملة لقائمة المتطلبات والإجراءات اللازمة لاعتماد المطار (Airport Certification Checklist)، ومناقشة الخطوات الواجب استكمالها بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن استيفاء المعايير الفنية والتشغيلية والأمنية المطلوبة.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد خلال الزيارة  أن موعد 15 تشرين الثاني الجاري لا يزال قائماً لانطلاق أول رحلة جوية من مطار القليعات باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة تاريخية تشكّل محطة أساسية في مسار إعادة تفعيل المطار والانتقال تدريجياً إلى المرحلة التشغيلية الأولى، بالتوازي مع مواصلة استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل المنتظم.

وانضمّ لاحقاً إلى الجولة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، يرافقه قائد القوات الجوية العميد الركن ميشال صيفي، إلى جانب رئيس قاعدة القليعات، الكولونيل أيلي كامل، حيث اطّلعوا بدورهم على جهوزية المطار ومختلف منشآته، وشاركوا في الاجتماعات التنسيقية لمتابعة المتطلبات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وعلى صعيد المستجدات الميدانية، تتواصل أعمال تجهيز مبنى المسافرين، حيث بدأت عمليات تركيب أنظمة نقل وفرز الأمتعة، في خطوة أساسية لاستكمال التجهيزات التشغيلية اللازمة لتسهيل حركة المسافرين والأمتعة. كما شهد المطار وصول آلية إطفاء جديدة من الجيش اللبناني، بما يساهم في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ ومتطلبات السلامة في المطار.

وقد اتّسمت الاجتماعات بأجواء إيجابية وبنّاءة، عكست حرص مختلف الجهات المعنية على مواصلة التنسيق ومتابعة الأعمال والمتطلبات المتبقية، بهدف تسريع استكمال الجهوزية اللازمة للانتقال إلى المرحلة التشغيلية الأولى.

واكدت شركة Sky Lounge Services "مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع الجهات الرسمية المختصة"، مشددةً على أن "المرحلة المقبلة تشكّل خطوة أساسية في مسار إعادة تفعيل مطار القليعات، على أن تستمر أعمال التطوير واستكمال التجهيزات وتعزيز الخدمات بصورة تدريجية، بما يرسّخ دور المطار المستقبلي كبوابة جوية إضافية للبنان وفرصة تنموية واعدة لعكار والشمال".

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