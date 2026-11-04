قبلان: حذارِ من ترك لبنان تحت ضغط الإنقسام الداخلي العامودي

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أصدر المفتي ، بيانا ، قال فيه :"حذارِ من ترك تحت ضغط الإنقسام الداخلي العامودي، لأن ذلك يدفع البلد نحو شلل سرطاني ونكبة هيكلية تطال أصل قدرة الدولة الميثاقية التي تعطي لبنان قوة وجوده وقدرة بقائه فضلاً عما يلزم من إنقاذ، ولا يمكن الإستمرار بوضعية الدولة الجلاّد أو دولة الضرائب التي تتنكّر لأدنى حقوق شعبها وناسها الإجتماعية وسط إبادة معيشية وزلزال اقتصادي يعكس حجم الأزمة التي يمر بها لبنان".أضاف :"والمشكلة هي السلطة التي لا تريد أن يشاركها أحد في عملية ، مع أن الخروج من هول هذه الكارثة لا يمكن أن يتم إلا بجهود كافة القوى الوطنية والقدرات الداخلية، والضرورة الآن لتجميع البيت اللبناني واستغلال كافة الإمكانات التي تعيد إنتاج العائلة وقدرة شراكتها الإنقاذية، وهذا برسم الحالية".وتابع :" فالبدار البدار،لإنقاذ البلد الهائم وسط شلل بنيوي يطال المحرّكات الإقتصادية والبنية التشغيلية والقدرات المالية والإرادة الوطنية والسياسات الإنقاذية للدولة وفشل متراكم وفقر وتضخم واحتكار وفلتان ونزيف مالي وانهيار طاقوي وأسواق تنهشها اللوبيّات المعروفة".وختم المفتي قبلا ن :"ونصيحة لمن يهمه أمر الوطن، أقول له: دون إنقاذ الإرادة الوطنية والميثاقية لا يمكن النهوض بأزمات لبنان القعرية، والتهديد الخطير هذه المرة يطال أرضية الأعمدة الوطنية التي يقوم عليها البيت اللبناني".