شمعون من بيت الوسط: عودة "المستقبل" ضرورة لاستعادة التوازن السياسي

Advertisement

استقبلت نائبة رئيس " " بهية ، في " "، السفير المصري الجديد لدى تميم خلاف، وبحثت معه التطورات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما استقبلت وفداً من حزب الوطنيين الأحرار برئاسة النائب كميل شمعون، الذي شدد عقب اللقاء على أهمية الاعتدال والانفتاح السياسي، وضرورة بسط سلطة كامل الأراضي وحصر السلاح بيدها.وفي ما يتعلق بإمكانية عودة إلى الحياة السياسية، أكد شمعون أن مكانه "في قلب كل لبناني"، معتبراً أن الشخصيات التي قدمت تضحيات من أجل البلاد يجب أن تساهم في بناء لبنان الجديد.وعن احتمال تراجع "تيار المستقبل" عن تعليق العمل السياسي، قال: "لا يستطيعون إلا أن يعودوا عنه لأن هناك قاعدة شعبية تطالب بهم"، معرباً عن أمله في عودة إلى الساحة السياسية، لما لذلك من دور في استعادة التوازن السياسي.وشدد شمعون على أن التوازن الفعلي يتطلب معالجة ملف السلاح غير الشرعي، مشيراً إلى أن محاولات الحوار السابقة مع " " لم تحقق نتائج، إلا أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الحوار، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يشكل مدخلاً للاستقرار وجذب الاستثمارات.