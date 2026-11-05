بلدية بيروت تزيل المخالفات في الخندق الغميق

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التقى رئيس إبراهيم ، عضو كتلة "التنمية والتحرير" خواجة ومسؤول البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" ، وتم البحث في ملف التعديات والمخالفات في العاصمة .وبحسب بيان، فقد شهد اللقاء نقاشاً صريحاً حول ضرورة وضع حدّ لمختلف أشكال التعديات، حيث جرى تأكيد موقف الرافض لأي مخالفات يرتكبها أشخاص محسوبون عليها، وعدم توفير أي غطاء سياسي للمخالفين، أياً كانت انتماءاتهم. وقد تُوّج اللقاء بحملة ميدانية نفّذتها بلدية في منطقة الخندق الغميق، استهدفت إزالة مختلف أشكال التعديات والمخالفات، في خطوة عملية جاءت عقب النقاشات التي شهدها الاجتماع.ولفت البيان الى ان " ما جرى يعكس توجهاً نحو اعتماد مقاربة مختلفة في العلاقة بين والسلطات المحلية، تقوم على رفع الغطاء السياسي عن المخالفات، وتسهيل عمل الأجهزة البلدية في تطبيق القانون.وتبقى أهمية هذه الخطوة في استمراريتها وتعميمها على مختلف أحياء بيروت، بما يضمن حماية الأملاك العامة وتنظيم المدينة، وترسيخ مبدأ أن القانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء".، أكد زيدان أن "الحملة لن تتوقف"، مشدداً على "استمرار جهود البلدية في معالجة التعديات وفرض احترام القانون في مختلف مناطق العاصمة، من دون استثناء".