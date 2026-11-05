لجنة الدفاع والداخلية اقرّت مشروع قانون وتؤجّل ملفات أخرى

Advertisement

عقدت والداخلية والبلديات النيابية جلسة برئاسة النائب ، وحضور وزيري الدفاع ميشال منسى والداخلية ، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الإدارات المعنية، لمناقشة مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين.وأوضح ، عقب الجلسة، أن اللجنة بحثت مشروع قانون فصل قرية دبعل – قزحيا في قضاء ، بهدف معالجة العقبات التي تعترض عمل بلديتها المستحدثة.كما قررت اللجنة تأجيل البحث في اقتراح قانون ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في لعام 2011، والمقدّم من النائب أشرف بيضون، إلى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس.في المقابل، أقرّت اللجنة مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 78 من لعام 2019، كما ورد من الحكومة.وفي ما يتعلق باقتراح إنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات، طلبت اللجنة من للشؤون العقارية التنسيق مع المديرية العامة للبلديات لاستكمال الملف خلال مهلة شهر، تمهيداً لإعادة عرضه وإقراره.كذلك، ناقشت اللجنة اقتراحَي قانون يتعلقان بالدفاع المدني، وطلبت من ممثله تقديم التوضيحات اللازمة خلال شهر لاستكمال البحث فيهما.