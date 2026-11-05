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لبنان

لجنة الدفاع والداخلية اقرّت مشروع قانون وتؤجّل ملفات أخرى

Lebanon 24
05-11-2026 | 06:43
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لجنة الدفاع والداخلية اقرّت مشروع قانون وتؤجّل ملفات أخرى
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عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزيري الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الإدارات المعنية، لمناقشة مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين.
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وأوضح الصمد، عقب الجلسة، أن اللجنة بحثت مشروع قانون فصل قرية دبعل – قزحيا في قضاء المنية الضنية، بهدف معالجة العقبات التي تعترض عمل بلديتها المستحدثة.

كما قررت اللجنة تأجيل البحث في اقتراح قانون ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الأمن الداخلي لعام 2011، والمقدّم من النائب أشرف بيضون، إلى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس.

في المقابل، أقرّت اللجنة مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 78 من قانون الموازنة العامة لعام 2019، كما ورد من الحكومة.

وفي ما يتعلق باقتراح إنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات، طلبت اللجنة من المديرية العامة للشؤون العقارية التنسيق مع المديرية العامة للبلديات لاستكمال الملف خلال مهلة شهر، تمهيداً لإعادة عرضه وإقراره.

كذلك، ناقشت اللجنة اقتراحَي قانون يتعلقان بالدفاع المدني، وطلبت من ممثله تقديم التوضيحات اللازمة خلال شهر لاستكمال البحث فيهما.
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