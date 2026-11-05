بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب إلى الاجتماع.. وهذا موعده

Advertisement

استقبل ، في مقر الرئاسة الثانية في ، مديرة دائرة وشمال أفريقيا في البنك الدولي داليا ، بحضور ممثل مجموعة البنك الدولي في إنريكي بلانكو أرماس، حيث جرى البحث في المشاريع التي يدعمها البنك في لبنان وبرامج عمله.كما التقى عضو "اللقاء " النائب مروان حمادة، وبحث معه المستجدات السياسية والأوضاع العامة، إلى جانب عدد من الملفات التشريعية والوطنية. وقدّم حمادة خلال اللقاء كتابه الجديد بعنوان "لبنان عسل ودم".وفي الشأن الصحي، استقبل بري لوزارة الصحة العامة وئام أبو حمدان، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلّمه مهامه، وجرى عرض الواقع الصحي والاستشفائي وبرامج الوزارة.كذلك، بحث مع نقيب الأطباء إلياس شلالا في الشؤون الطبية والنقابية، ولا سيما العلاقة بين نقابة الأطباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وفي سياق منفصل، دعا بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع يُعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، في عين التينة.