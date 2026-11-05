بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب إلى الاجتماع.. وهذا موعده

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري
، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة
، مديرة دائرة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في البنك الدولي داليا خليفة
، بحضور ممثل مجموعة البنك الدولي في لبنان
إنريكي بلانكو أرماس، حيث جرى البحث في المشاريع التي يدعمها البنك في لبنان وبرامج عمله.
كما التقى بري
عضو "اللقاء الديمقراطي
" النائب مروان حمادة، وبحث معه المستجدات السياسية والأوضاع العامة، إلى جانب عدد من الملفات التشريعية والوطنية. وقدّم حمادة خلال اللقاء كتابه الجديد بعنوان "لبنان عسل ودم".
وفي الشأن الصحي، استقبل بري المدير العام
لوزارة الصحة العامة وئام أبو حمدان، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلّمه مهامه، وجرى عرض الواقع الصحي والاستشفائي وبرامج الوزارة.
كذلك، بحث مع نقيب الأطباء إلياس شلالا في الشؤون الطبية والنقابية، ولا سيما العلاقة بين نقابة الأطباء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي سياق منفصل، دعا بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع يُعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، في عين التينة.