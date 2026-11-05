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لبنان

تلوّث مياه الشرب في الضنية.. تحذيرات وإجراءات عاجلة

Lebanon 24
05-11-2026 | 06:54
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تلوّث مياه الشرب في الضنية.. تحذيرات وإجراءات عاجلة
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ترأست محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعاً موسعاً، بمشاركة رؤساء بلديات المنيةالضنية ومسؤولين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي والقطاع الصحي، لبحث تلوّث عدد من الينابيع ومصادر مياه الشرب في المنطقة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة.
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وأكدت الرافعي أن تقارير وزارة الصحة والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء كشفت تلوّث عدد من الينابيع والسبل، بالتزامن مع تسجيل حالات مرضية في المنطقة، مشيرة إلى أن بعض سكان طرابلس يستخدمون أيضاً مياه ينابيع الضنية.

وأوضحت أن خزانات مؤسسة مياه لبنان الشمالي سليمة، فيما رُصد تلوّث في بعض الخزانات والسبل الأخرى، مشددة على ضرورة إقفال مصادر المياه الملوّثة مؤقتاً وتعقيمها وتحذير المواطنين من استخدامها للشرب.

من جهته، أرجع رئيس مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد أسباب التلوّث بصورة أساسية إلى التوسع العمراني ومشكلات الصرف الصحي، مؤكداً ضرورة التعاون مع البلديات لمعالجة المشكلة.

وشملت مصادر المياه التي طاولها التلوّث نبع السكر ونبع القسام والزحلان ونبع سير، فيما جرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات تشمل تعقيم المياه وإجراء فحوص مخبرية دورية، إلى جانب معالجة الجور الصحية ونقل محتوياتها إلى محطات التكرير.

كما تقررت متابعة مشروع شبكة الصرف الصحي مع مجلس الإنماء والإعمار والجهات المختصة، والعمل على تأمين التمويل اللازم لتحسين البنى التحتية ومنع تسرّب المياه الآسنة إلى الينابيع.

وشدّد المجتمعون على استمرار التنسيق بين البلديات والمؤسسات المعنية حتى معالجة مصادر التلوّث، داعين الأهالي إلى الامتناع عن شرب المياه من المصادر الملوّثة إلى حين التأكد من سلامتها.
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مجلس الإنماء والإعمار

وزارة الصحة

من جهته

العمران

الشمالي

الضنية

المنية

طرابلس

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