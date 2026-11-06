سبّاحة لبنانية تسطّر التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.. شاهدوا تفاعل المعلّق معها (فيديو)

أحرزت السباحة تيا عبيد الميدالية الفضية في سباق 50 متراً صدراً ضمن للشباب "داكار 2026"، محققةً أفضل نتيجة للبنان في تاريخ مشاركاته في هذه الألعاب على صعيد جميع الرياضات.

وتُعدّ هذه أول ميدالية أولمبية للسباحة اللبنانية على مستويَي الشباب والكبار. وكان أفضل إنجاز لبناني سابق في أولمبياد الشباب برونزية التايكواندو التي أحرزها في عام 2010.

وكانت عبيد قد حلّت خامسة في سباق 100 متر صدر، بعدما أصبحت أول سبّاحة تمثّل في نهائي أولمبي للشباب. ثم تصدّرت تصفيات سباق 50 متراً صدراً، وأنهت النهائي في المركز الثاني.