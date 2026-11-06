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لبنان

سبّاحة لبنانية تسطّر التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.. شاهدوا تفاعل المعلّق معها (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2026 | 00:43
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سبّاحة لبنانية تسطّر التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.. شاهدوا تفاعل المعلّق معها (فيديو)
سبّاحة لبنانية تسطّر التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.. شاهدوا تفاعل المعلّق معها (فيديو) photos 0
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أحرزت السباحة اللبنانية تيا عبيد الميدالية الفضية في سباق 50 متراً صدراً ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، محققةً أفضل نتيجة للبنان في تاريخ مشاركاته في هذه الألعاب على صعيد جميع الرياضات.

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وتُعدّ هذه أول ميدالية أولمبية للسباحة اللبنانية على مستويَي الشباب والكبار. وكان أفضل إنجاز لبناني سابق في أولمبياد الشباب برونزية التايكواندو التي أحرزها ميشال سماحة في سنغافورة عام 2010. 

وكانت عبيد قد حلّت خامسة في سباق 100 متر صدر، بعدما أصبحت أول سبّاحة تمثّل لبنان في نهائي أولمبي للشباب. ثم تصدّرت تصفيات سباق 50 متراً صدراً، وأنهت النهائي في المركز الثاني.

 
 
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