إقليم بنت جبيل الكتائبي رحّب باسترداد استدعاء كاهن رميش

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رحّب إقليم بنت جبيل الكتائبي بقرار القضاء استرداد الاستدعاء الصادر بحق كاهن بلدة رميش الأب نجيب العميل، معتبراً أن الخطوة بددت أجواء القلق والاستياء التي سادت البلدة.
وأكد الإقليم، في بيان، احترامه لاستقلالية القضاء وحرصه على صون كرامة أبناء القرى الحدودية ورجال الدين، مشيراً إلى دورهم في تثبيت الأهالي في أرضهم وسط الظروف التي تمر بها المنطقة.
وجدّد تضامنه مع أهالي رميش وسائر القرى الحدودية، داعياً إلى توفير الحماية والطمأنينة لهم وتعزيز صمودهم.