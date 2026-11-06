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لبنان

انزعاج من عودة "المستقبل"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-11-2026 | 01:30
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تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن حالة من عدم الرضا والانزعاج تسود أوساط أحد الأحزاب المسيحية البارزة، على خلفية عودة النشاط السياسي والتنظيمي ل"تيار المستقبل"  خلال المرحلة الأخيرة، وتحديداً إعادة فتح "بيت الوسط" أمام الفعاليات واللقاءات السياسية.
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وبحسب المصادر، فإن هذا الانزعاج لا يرتبط فقط بعودة "التيار" إلى الواجهة، بل بما قد تحمله هذه العودة من تبدلات في التوازنات والتحالفات السياسية القائمة، خصوصاً على مستوى الساحة السنيّة وعلاقاتها مع القوى المسيحية.
وتشير المصادر إلى أن الحزب المعني يراقب هذه الحركة باهتمام، وسط تساؤلات داخلية حول طبيعة الدور الذي يستعد "تيار المستقبل" لاستعادته في الحياة السياسية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: لبنان 24
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