انزعاج من عودة "المستقبل"

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تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن حالة من عدم الرضا والانزعاج تسود أوساط أحد البارزة، على خلفية عودة النشاط السياسي والتنظيمي ل" " خلال المرحلة الأخيرة، وتحديداً إعادة فتح " " أمام الفعاليات واللقاءات السياسية.وبحسب المصادر، فإن هذا الانزعاج لا يرتبط فقط بعودة " " إلى الواجهة، بل بما قد تحمله هذه العودة من تبدلات في التوازنات والتحالفات السياسية القائمة، خصوصاً على مستوى الساحة السنيّة وعلاقاتها مع القوى .وتشير المصادر إلى أن الحزب المعني يراقب هذه الحركة باهتمام، وسط تساؤلات داخلية حول طبيعة الدور الذي يستعد "تيار المستقبل" لاستعادته في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.