انزعاج من عودة "المستقبل"

تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن حالة من عدم الرضا والانزعاج تسود أوساط أحد الأحزاب المسيحية
البارزة، على خلفية عودة النشاط السياسي والتنظيمي ل"تيار المستقبل
" خلال المرحلة الأخيرة، وتحديداً إعادة فتح "بيت الوسط
" أمام الفعاليات واللقاءات السياسية.
وبحسب المصادر، فإن هذا الانزعاج لا يرتبط فقط بعودة "التيار
" إلى الواجهة، بل بما قد تحمله هذه العودة من تبدلات في التوازنات والتحالفات السياسية القائمة، خصوصاً على مستوى الساحة السنيّة وعلاقاتها مع القوى المسيحية
.
وتشير المصادر إلى أن الحزب المعني يراقب هذه الحركة باهتمام، وسط تساؤلات داخلية حول طبيعة الدور الذي يستعد "تيار المستقبل" لاستعادته في الحياة السياسية اللبنانية
خلال المرحلة المقبلة.