بحضور ناصر الدين والسيد.. الأبيض يطلق مؤسسة "أنس" للرعاية المنزلية لكبار السن في لبنان

أطلق السابق ، بالتعاون مع عدد من الاختصاصيين، مؤسسة "أنس" (UNS) لتقديم الرعاية المنزلية لكبار السن، في ظل توقعات بارتفاع نسبة من تجاوزوا 65 عاماً في من واحد بين كل عشرة مقيمين حالياً إلى نحو واحد من كل أربعة بحلول عام 2050.

وتقدّم المؤسسة، بالتنسيق مع الطبيب المعالج، خدمات صحية ونفسية واجتماعية تتيح للمسنّ البقاء في منزله، وتشمل تأمين الأدوية والعلاج الفيزيائي والمرافقة والدعم المعنوي، ضمن خطة فردية تراعي حاجاته وتحافظ على استقلاليته وكرامته.

وخلال حفل الإطلاق، أكد وزير الصحة العامة ركان دعم الوزارة للمبادرة، معتبرًا أنها تمنح المسن فرصة العيش في منزله بكرامة، ويمكن أن تشكل نموذجاً لتطوير مبادرات مماثلة.

وأوضح الأبيض أن الهجرة المتزايدة جعلت العزلة والوحدة من أبرز التحديات التي يواجهها كبار السن في لبنان، مشيرًا إلى أن "أنس" ستعمل أيضاً على توفير تدريب مجاني للراغبين في تقديم الرعاية المنزلية، وخلق فرص عمل، ولا سيما للنساء، وإشراك طلاب الجامعات في مبادرات تطوعية.

من جهتها، قالت وزيرة حنين السيد إن الشيخوخة تحولت إلى ملف ديموغرافي يستوجب الاستعداد له، مؤكدة أن الرعاية المنزلية تشكل جزءاً من منظومة متكاملة وليست بديلاً من المؤسسات التي تدعم الوزارة عبرها حالياً نحو 1450 مسناً.

وشددت على أن دور الدولة يتمثل في وضع المعايير وضمان الجودة والحماية، فيما يمكن للقطاع الخاص والجمعيات المساهمة بالخبرة والابتكار والاستثمار وتوسيع فرص العمل في اقتصاد الرعاية.