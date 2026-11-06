الرئيس عون: نعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد



Advertisement وقال خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر ، رئيس مجلس إدارة شركة "يونيترمينالز" Uniterminals السيد جورج فياض وأعضاء مجلس الإدارة من الشركاء الكويتيين، ان لبنان يتطلع الى تعزيز التعاون بين الشركات والكويتية، والانتقال بها من العلاقات التجارية التقليدية الى مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانات، والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.

وأضاف: لطالما وقفت الكويت الى جانب لبنان، ونحن نريد لهذه العلاقة التاريخية ان تترجم اليوم الى شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين.

وكان السيد فياض وأعضاء الوفد عرضوا للرئيس عون نشاطات الشركة في قطاع وتخزين المنشآت النفطية، ومشاريعها لزيادة استثماراتها في لبنان، وتوفير فرص عمل إضافية للبنانيين. اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان "بما يملكه من طاقات بشرية وكفاءات علمية مهنية وموقع جغرافي مميز، يشكّل ارضاً واعدة للاستثمار، ونحن نعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير الضمانات التي تشجّع المستثمرين على المساهمة في ورشة إعادة بناء الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية".وقال خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر ، رئيس مجلس إدارة شركة "يونيترمينالز" Uniterminals السيد جورج فياض وأعضاء مجلس الإدارة من الشركاء الكويتيين، ان لبنان يتطلع الى تعزيز التعاون بين الشركات والكويتية، والانتقال بها من العلاقات التجارية التقليدية الى مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانات، والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.وأضاف: لطالما وقفت الكويت الى جانب لبنان، ونحن نريد لهذه العلاقة التاريخية ان تترجم اليوم الى شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين.وكان السيد فياض وأعضاء الوفد عرضوا للرئيس عون نشاطات الشركة في قطاع وتخزين المنشآت النفطية، ومشاريعها لزيادة استثماراتها في لبنان، وتوفير فرص عمل إضافية للبنانيين.

طوابع تذكارية لزيارة البابا

الى ذلك، تسلم الطوابع التذكارية التي صدرت تخليداً لزيارة الاب الاقدس الباب لاون الرابع عشر الى لبنان العام الماضي، من وزير الاتصالات شارل الحاج في حضور للبريد الدكتور محمد زهير يوسف، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "ليبان بوست" السيد اندريه الرامي، ونائب الرئيس السيد شادي مغامس.

وهذا الاصدارالتذكاري يتألف من 4 طوابع مختلفة تظهر محطات من زيارة البابا، ويبلغ العدد الإجمالي للطوابع الأربعة 50 الف طابع، صدر منها 750 طابعاً كاصدار اول.

النائب مروان حمادة

واستقبل الرئيس عون النائب مروان حمادة، وبحث معه الأوضاع على الساحة المحلية والدولية.

وبعد اللقاء، قال النائب حمادة: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس بمناسبة اهدائه كتابي "لبنان العسل والدم"، وتمنيت عليه قيادتنا الى سبيل محو آثار في لبنان وإعادة هذا البلد وأهله ومؤسساته الى عهد العسل والازدهار.

كما كانت لنا جولة افق حول التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وأكدت له تأييدنا لمبادراته لاعادة السلام وتحرير الأرض وعودة أهلنا الى الجنوب، وقيادة البلد نحو تثبيت القانون والامن والعدالة من خلال النزيه، وللحكومة التي تسعى الى إعادة تسيير شؤون البلد على افضل ما يمكن في أسوأ الظروف المحيطة بلبنان.

وكانت فرصة ايضاً للتأكيد لرئيس الجمهورية، معزّتنا له وأؤكد مرة جديدة على تأييدنا لمبادراته من اجل تثبيت تسوية تؤدي الى السلام والعودة والتحرير."

المحامي ريمون الحلو

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون المحامي ريمون الحلو وهنأه على منحه الميدالية الذهبية للمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، تقديراً لمسيرته في خدمة لبنان في مكافحة الفساد، والتي كان تسلمها من مدير المعهد البروفسور مايك مسعود.