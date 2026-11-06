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لبنان

مسؤولون سياسيون عاتبون

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-11-2026 | 16:15
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تتصاعد حالة العتب لدى عدد من المسؤولين والقيادات السياسية تجاه السلطة الحالية، على خلفية ما يعتبرونه تأخراً في التعامل مع الملفات اللبنانية، وذلك في تصريحات أطلقوها خلال الساعات الـ48 الماضية، بالتزامن مع الخسائر التي مُني بها الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.
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ويُبدي هؤلاء خشيتهم من أن يفقد الملف اللبناني موقعه كأولوية على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما حظي باهتمام خلال المرحلة السابقة، ولا سيما عقب زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الولايات المتحدة، وما رافقها من وعود أميركية بمساعدة لبنان.

ويرى هؤلاء أن لبنان أضاع فرصة كان يمكن استثمارها لإنهاء عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمها مسألة سلاح "حزب الله"، نتيجة المماطلة والتأجيل، محذرين من أن هذا الملف قد لا يبقى ضمن أولويات ترامب في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التداعيات السياسية التي فرضتها الحرب على إيران والخسائر التي تكبّدها الجمهوريون.

لكن المخاوف الأكبر، بحسب هؤلاء، تتمثل في احتمال توصل ترامب إلى تسوية مع إيران في وقت قريب، يكون "حزب الله" جزءاً من تفاهماتها وحساباتها، فيما تجد السلطة اللبنانية نفسها خارج دائرة القرار والتفاوض، وخارج أي تسوية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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