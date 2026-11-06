مسؤولون سياسيون عاتبون

Advertisement

ويُبدي هؤلاء خشيتهم من أن يفقد الملف اللبناني موقعه كأولوية على طاولة الرئيس الأميركي ، بعدما حظي باهتمام خلال المرحلة السابقة، ولا سيما عقب زيارة رئيس الجمهورية إلى ، وما رافقها من وعود أميركية بمساعدة .ويرى هؤلاء أن لبنان أضاع فرصة كان يمكن استثمارها لإنهاء عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمها مسألة سلاح " "، نتيجة المماطلة والتأجيل، محذرين من أن هذا الملف قد لا يبقى ضمن أولويات في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التداعيات السياسية التي فرضتها الحرب على والخسائر التي تكبّدها الجمهوريون.لكن المخاوف الأكبر، بحسب هؤلاء، تتمثل في احتمال توصل ترامب إلى تسوية مع إيران في وقت قريب، يكون "حزب الله" جزءاً من تفاهماتها وحساباتها، فيما تجد نفسها خارج دائرة القرار والتفاوض، وخارج أي تسوية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة.