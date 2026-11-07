مخاوف من صراع داخلي

تبرز في بعض الكواليس السياسية مخاوف جديدة من أن تؤدي أي تسوية كبرى في المنطقة إلى تكريس حالة من الاستقرار الأمني المرتبط بالصراع مع إسرائيل
، في مقابل انتقال التوتر إلى الداخل اللبناني.
وبحسب هذه القراءة، فإن أي اتفاق إقليمي يفرض على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان
والتراجع عن بعض المكاسب التي حققتها، قد يدفعها إلى محاولة التعويض عبر تغذية الانقسامات والاشتباكات السياسية الداخلية.
وتخشى أوساط سياسية من أن يتحول لبنان
، في مرحلة ما بعد التسوية، إلى ساحة صراع سياسي مفتوح، تستخدم فيه إسرائيل أدوات الضغط والتوتر الداخلي، بما يهدد الاستقرار السياسي رغم تراجع احتمالات المواجهة العسكرية.