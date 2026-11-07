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لبنان

جابر من إسطنبول إلى القاهرة: شراكة لتحديث المالية العامة وتعزيز التعاون الإقليمي

Lebanon 24
07-11-2026 | 03:07
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جابر من إسطنبول إلى القاهرة: شراكة لتحديث المالية العامة وتعزيز التعاون الإقليمي
جابر من إسطنبول إلى القاهرة: شراكة لتحديث المالية العامة وتعزيز التعاون الإقليمي photos 0
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توجّه وزير المالية ياسين جابر من إسطنبول إلى القاهرة، ليشارك اليوم السبت في فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، بدعوة من وزارة المالية المصرية ومجموعة "e-finance"، بهدف تعزيز التعاون بين لبنان ومصر ونقل الخبرات في تحديث المالية العامة والتحوّل الرقمي، ضمن توجّه لتعزيز الشراكات الإقليمية الداعمة للإصلاح والتكامل الاقتصادي.
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ويعقد جابر لقاءً ثنائياً مع نظيره المصري أحمد كجوك، ويشارك معه في ندوة وزارية تتناول إصلاح المالية العامة، وتحديث الإدارتين الضريبية والجمركية، وتطوير أنظمة الخزينة والمدفوعات، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين التحصيل والخدمات المقدّمة للمواطنين. كما يبحث الوزيران وضع إطار تعاون مؤسسي بين الوزارتين، وتفعيل اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي.

وكان وافاه إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، مدير المالية العام جورج معراوي، ومستشارة الوزير جابر لإصلاح الإيرادات كلودين كركي، والمستشارة الإعلامية  ريما فرح.

وتشمل الزيارة لقاءات عمل مع مسؤولي الموازنة في وزارة المالية المصرية وفريق "e-finance"، للبحث في أولويات التعاون وخطوات المتابعة العملية.

وستكون للوزير جابر كلمتان، الأولى خلال الندوة الوزارية والثانية في حفل العشاء الرسمي للمعرض. وتتولّى "صوت المالية"، المنصّة الرقمية الرسمية لوزارة المالية، التغطية الكاملة للمشاركة ونقل كلمتَي الوزير جابر ضمن باقاتها الإعلامية عبر حساباتها على يوتيوب وسائر وسائل التواصل الاجتماعي.
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