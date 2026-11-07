آلان عون: لبنان في خطر

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قال النائب عون عبر " الحر": "نحن في معادلة العجز العسكري والسياسي بسبب عدم تقدم المفاوضات أمام . نؤيد الدولة والحكومة بمبدأ حصرية السلاح".أضاف: "نحن في موقع العجز الكلي، والواقع جعل من إسرائيل في علي الطاهر. هناك ميزان قوى اختل لصالح إسرائيل الى حد كبير. ونحن في حال انتظار وقرار الحرب والسلم حالياً بيد ".وتحدث عون عن ان الستاتيكو الموجود في لبنان اليوم يحميه الهدوء بين وايران، مشيراً الى اننا في خطر ان يعود لبنان الى الحرب اذا استؤنفت بين وإسرائيل لانها تصبح شاملة ولن يعود هناك من رادع لايقافها.وأردف: "لبنان في خطر ان يعود للانجرار الى الحرب وجزء من إيقاف الحرب في لبنان كان جزءاً من الضغط الأميركي للجم إسرائيل" .واعتبر عون انه "اذا حصل اتفاق بين الولايات المتحدة وايران، لن تعود الحرب الى لبنان ، ولا أعرف ما اذا كان هناك ضمانة للانسحاب ويجب ان نصل الى حل ليرتب موضوع السلاح والانسحاب".ورأى ان مسار اسلام آباد يساعد على انضاج الظروف ولكن الأمر في النهاية مرتبط بلبنان والجيش .وقال: "لا عودة عن قرار حصرية السلاح عند الجيش ولكن مسار تحقيقه يحاول الا يكون صدامياً . نريد تعاون واستجابة إسرائيل لالتزاماتها ونحن امام واقع صعب اصطدمت فيه السلطة فهي لا تستطيع ان تدخل بصدام لبناني-لبناني كي لا تستغله إسرائيل" .ولفت عون الى ان آلية التحقق معرقلة والإسرائيلي هو من يعرقلها ويؤخر عملية الانسحاب ويجب على ان تفرض هذه الفكرة على إسرائيل كي يستطيع الجيش ان يقوم بعمله وعندها تتحلحل المفاوضات.وشدد على ضرورة ان يأخذ مسار التفاوض مداه ويحقق ما هو مطلوب منه كاشفاً عن ان المطلوب آلية تنسحب إسرائيل فيها ويتم تسليم السلاح تدريجاً .ولفت الى ان "الدينامية التي ستخرج بعد الانتخابات اتفاقاً كانت ام حرباً ستؤثر حكماً في المسار اللبناني وهنا سنرى كيف سيساعد ذلك على تنفيذ الجيش خطته ام لا".