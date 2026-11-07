مصدر رسمي: المفاوضات مع إسرائيل جُمّدت بسبب الانتخابات ولم تتوقف

نقل " " عن مصدر رسمي لبناني أن رئيس الجمهورية يؤكد استمرار مسار المفاوضات مع ، موضحاً أنها جُمّدت بسبب الانتخابات ولم تتوقف.

وبحسب المصدر، يعتبر عون أنه من المبكر فتح باب التواصل العسكري المباشر مع إسرائيل، ويتواصل مع " " عبر بشأن الالتزام بعدم الانخراط في أي حرب.

وأشار المصدر إلى أن أي صيغة بديلة عن قوات "اليونيفيل" في لم تنضج حتى الآن.