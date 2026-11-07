مصدر رسمي: المفاوضات مع إسرائيل جُمّدت بسبب الانتخابات ولم تتوقف

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نقل "التلفزيون العربي" عن مصدر رسمي لبناني أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يؤكد استمرار مسار المفاوضات مع إسرائيل، موضحاً أنها جُمّدت بسبب الانتخابات ولم تتوقف.
وبحسب المصدر، يعتبر عون أنه من المبكر فتح باب التواصل العسكري المباشر مع إسرائيل، ويتواصل مع "حزب الله" عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الالتزام بعدم الانخراط في أي حرب.
وأشار المصدر إلى أن أي صيغة بديلة عن قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان لم تنضج حتى الآن.