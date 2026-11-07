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لبنان

برعاية وزير الصحة.. إطلاق الحملة الوطنية للكشف عن سرطان البروستات

Lebanon 24
07-11-2026 | 12:13
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برعاية وزير الصحة.. إطلاق الحملة الوطنية للكشف عن سرطان البروستات
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افتتحت جامعة القديس يوسف – كلية الطب المؤتمر التوعوي حول سرطان البروستات تحت عنوان: "معًا ضد سرطان البروستات، من الإبتكار إلى الأثر" برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وذلك في قاعة المحاضرات، في مبنى ريمون وعايدة نجار في كلية الطب في الجامعة، بحضور اضافة الى وزير الصحة، نقيب الأطباء البروفيسور الياس شلالا، رئيس الجمعية اللبنانية للمسالك البولية البروفيسور خليل إرمش، مدير مستشفى أوتيل ديو الدكتور نسيب نصر، عميد كلية الطب في الجامعة اليسوعية البروفيسور إيلي نمر، مستشار وزير الصحة الدكتور جوزف الحلو، مدير مكتبه الدكتور حسان خير الدين وحشد من الأطباء والخبراء المتخصصين.
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وزير الصحة



وفي كلمته، لفت الوزير ناصر الدين إلى أهمية التوعية والتشخيص المبكر، مذكّرًا بأن "وزارة الصحة العامة أطلقت قبل حوالى شهر نموذجًا جديدًا للحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر على سرطان الثدي، والتي تتيح طيلة أيام السنة إجراء الصورة الشعاعية مجانًا لكل السيدات اللبنانيات فوق 40 عامًا في كل المستشفيات الحكومية".



وأعرب عن سعادته بأن يعلن عن إطلاق الحملة الوطنية للكشف عن سرطان البروستات للرجال بين عمر 50 و70 عامًا إبتداء من اليوم وحتى الخامس عشر من شهر شباط المقبل. وأوضح أن "الحملة تتضمن فحص PSA الخاص بالبروستات على نفقة الوزارة لكل اللبنانيين في المستشفيات الحكومية، وفي حال أظهر الفحص وجود مؤشر مقلق فإن الوزارة تتكفّل بصورة رنين مغناطيسي MRI للمريض على نفقتها أيضًا".



وأوضح أن "اثني عشر مستشفى حكوميًا بات مجهزًا بـ MRI ويتم تجهيز 9 آخرين"، مؤكداً أن "الوزارة ستستمر بتقديم المزيد من الخدمات وتطوير التغطية الإستشفائية"، مشيرًا إلى أن "البحث قائم حول رزمة جديدة للتغطية الإستشفائية بحيث يتم إدخال الإبتكارات الحديثة، على أن يصدر قريبًا جدًا قرار بالجراحة الروبوتية للبروستات على نفقة وزارة الصحة".



وقال ناصر الدين: "إن الرجل اللبناني يستحق الكثير ومن الواجب تأمين الحقوق والخدمة الصحية اللائقة ضمن المعايير المطلوبة".



وتوجه بالشكر للجمعية اللبنانية لأطباء الأشعة، مؤكدًا أن "هؤلاء الأطباء يلعبون دورًا أساسيًا في هذه الحملة"، لافتا الى ان "المسار المتّبع في الوزارة هو مسار إصلاحي لأن الوقاية والتشخيص المبكر ينعكسان إيجابًا في تحقيق وفر في كلفة العلاج، وذلك بالتوازي مع الإجراءات الإصلاحية المتخذة في ملف الدواء".



وتحدث وزير الصحة عن الإجراءات التي تعتزم نقابة الأطباء اتخاذها في ما يتعلق بإستخدام أطباء مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل إعلامية للترويج لأمور طبية وصحية. وقال إن "مهنة الطب هي المهنة الأسمى في العالم وصحيح أنها تؤمن مردودًا للطبيب ولكن عنوانها الأساسي هو أخلاقي وإنساني بالدرجة الأولى. كما أن وزن الطبيب وحضوره هو من وزن القادة. لذلك، نشد على يد النقيب البروفيسور شلالا في الإجراءات التأديبية التي ينوي اتخاذها، وكذلك بالمستوى نفسه نؤكد على ضرورة المحافظة على حقوق الطبيب ولا سيما من ناحية الراتب التقاعدي فيحصل الطبيب الذي أفنى حياته في خدمة المرضى على تقاعد كريم".
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