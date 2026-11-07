برعاية وزير الصحة.. إطلاق الحملة الوطنية للكشف عن سرطان البروستات

Advertisement

وفي كلمته، لفت الوزير ناصر الدين إلى أهمية التوعية والتشخيص المبكر، مذكّرًا بأن " أطلقت قبل حوالى شهر نموذجًا جديدًا للحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر على سرطان الثدي، والتي تتيح طيلة أيام السنة إجراء الصورة الشعاعية مجانًا لكل السيدات اللبنانيات فوق 40 عامًا في كل المستشفيات الحكومية".وأعرب عن سعادته بأن يعلن عن إطلاق الحملة الوطنية للكشف عن سرطان البروستات للرجال بين عمر 50 و70 عامًا إبتداء وحتى الخامس عشر من شهر شباط المقبل. وأوضح أن "الحملة تتضمن فحص PSA الخاص بالبروستات على نفقة الوزارة لكل اللبنانيين في المستشفيات الحكومية، وفي حال أظهر الفحص وجود مؤشر مقلق فإن الوزارة تتكفّل بصورة رنين مغناطيسي MRI للمريض على نفقتها أيضًا".وأوضح أن "اثني عشر مستشفى حكوميًا بات مجهزًا بـ MRI ويتم تجهيز 9 آخرين"، مؤكداً أن "الوزارة ستستمر بتقديم المزيد من الخدمات وتطوير التغطية الإستشفائية"، مشيرًا إلى أن "البحث قائم حول رزمة جديدة للتغطية الإستشفائية بحيث يتم إدخال الإبتكارات الحديثة، على أن يصدر قريبًا جدًا قرار بالجراحة الروبوتية للبروستات على نفقة ".وقال ناصر الدين: "إن الرجل اللبناني يستحق الكثير ومن الواجب تأمين الحقوق والخدمة الصحية اللائقة ضمن المعايير المطلوبة".وتوجه بالشكر للجمعية اللبنانية لأطباء الأشعة، مؤكدًا أن "هؤلاء الأطباء يلعبون دورًا أساسيًا في هذه الحملة"، لافتا الى ان "المسار المتّبع في الوزارة هو مسار إصلاحي لأن الوقاية والتشخيص المبكر ينعكسان إيجابًا في تحقيق وفر في كلفة العلاج، وذلك بالتوازي مع الإجراءات الإصلاحية المتخذة في ملف الدواء".وتحدث وزير الصحة عن الإجراءات التي تعتزم نقابة الأطباء اتخاذها في ما يتعلق بإستخدام أطباء مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل إعلامية للترويج لأمور طبية وصحية. وقال إن "مهنة الطب هي المهنة الأسمى في العالم وصحيح أنها تؤمن مردودًا للطبيب ولكن عنوانها الأساسي هو أخلاقي وإنساني بالدرجة الأولى. كما أن وزن الطبيب وحضوره هو من وزن . لذلك، نشد على يد النقيب البروفيسور شلالا في الإجراءات التأديبية التي ينوي اتخاذها، وكذلك بالمستوى نفسه نؤكد على ضرورة المحافظة على حقوق الطبيب ولا سيما من ناحية الراتب التقاعدي فيحصل الطبيب الذي أفنى حياته في خدمة المرضى على تقاعد كريم".