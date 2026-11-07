عريضة بتواقيع لبنانية موجّهة الى ترامب

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وتُطرح العريضة تحت شعار "الحوار ليس جريمة"، في محاولة للدفع باتجاه تغيير الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة مع ، وفتح الباب أمام إعادة النظر في القيود المفروضة على التواصل مع الإسرائيليين.وتكمن حساسية هذا التحرّك في انتقال الدعوات إلى تعديل هذه القوانين من مستوى السياسي والإعلامي إلى خطوات عملية لجمع التواقيع وحشد التأييد، بما يشير إلى توجّه جدي نحو الدفع بهذا الملف إلى الواجهة.ويثير هذا المسار تساؤلات حول الجهات التي قد تتبنّاه لاحقاً، وحول تداعياته على الرسمي من إسرائيل، ولا سيما أن القضية تتصل بتشريعات ترتبط بحالة العداء القائمة بين البلدين، في ظل استمرار الاعتداءات على .