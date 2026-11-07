تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأرض تدخل عصر التقلبات القصوى: هل ما نشهده طبيعي؟ وماذا سيحصل في لبنان؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
07-11-2026 | 14:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأرض تدخل عصر التقلبات القصوى: هل ما نشهده طبيعي؟ وماذا سيحصل في لبنان؟
الأرض تدخل عصر التقلبات القصوى: هل ما نشهده طبيعي؟ وماذا سيحصل في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتوالى في السنوات الأخيرة مشاهد السيول الجارفة والعواصف المفاجئة وموجات الحر القياسية في مناطق مختلفة من العالم، ما يعيد طرح سؤال بات يشغل العلماء والرأي العام على حد سواء حول ما إذا كانت هذه الظواهر جزءاً من التقلبات الطبيعية التي عرفها الكوكب عبر تاريخه، أم أنها مؤشر على تحوّل أعمق في النظام المناخي، وهو ما تحاول أحدث الدراسات العلمية الإجابة عنه بالأرقام.
Advertisement
ولا ينفي العلماء أنّ الطقس المتطرف كان موجوداً دائماً، إلا أنّ الفارق اليوم يكمن في وتيرته وشدته، إذ يستند التفسير العلمي إلى قاعدة فيزيائية واضحة، مفادها أنّ الغلاف الجوي الأكثر دفئاً يحمل كمية أكبر من الرطوبة، ما يرفع احتمالات الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة. وتتقاطع هذه القاعدة مع ما رصده التقرير الأممي الأخير حول حالة المناخ، الذي أكد أنّ السنوات الممتدة بين 2015 و2025 هي الاكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيل، وأنّ 2025 جاء ثاني أو ثالث أحرّ عام بنحو 1.43 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الثورة الصناعية، فيما تسببت موجات الحر والجفاف والأعاصير والفيضانات خلال ذلك العام بآلاف الوفيات وخسائر بمليارات الدولارات.
في هذا السياق تقول الباحثة في علوم النظام الأرضي الاستاذة ميساء ابي المنى لـ"لبنان24" أن دراسات "الإسناد المناخي" ذهبت أبعد من ذلك، إذ باتت قادرة على قياس دور الاحترار في كل كارثة على حدة، فقد خلصت دراسة نُشرت مطلع العام الحالي حول فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى أنّ التغير المناخي رفع معدل هطول الأمطار خلال ست ساعات بنسبة 21%، ووسّع المساحة التي تجاوزت فيها الأمطار 180 ملم بنسبة 55%، كما وجدت دراسة أخرى أنّ الأمطار الغزيرة التي ضربت غرب أفريقيا باتت أكثر احتمالاً بخمس مرات مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر، مع زيادة في شدتها تراوحت بين 4% و23%. واللافت ما كشفته دراسة صدرت قبل أيام حول العاصفة "بوريس" التي ضربت وسط أوروبا، إذ تشير إلى أنّ الاكتفاء بقياس أثر المناخ على الأمطار لا يعكس حجم تأثيره الفعلي على الفيضانات، أي أنّ الخطر الحقيقي أكبر مما تُظهره كميات المتساقطات وحدها.
أما ما ينتظر الأرض في المدى القريب، فترسم توقعات المنظمة العالمية للأرصاد صورة مقلقة، إذ تقدّر أنّ هناك احتمالاً بنسبة 86% أن يتجاوز أحد الأعوام بين 2026 و2030 عام 2024 كأحرّ عام مسجّل، واحتمالاً بنسبة 91% أن تتخطى الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية مؤقتاً في عام واحد على الأقل، مع ترجيح عودة ظاهرة "إلنينيو" أواخر 2026، ما يرفع فرص أن يكون 2027 العام القياسي المقبل.
وتقول ابي المنى:" تبدو منطقتنا في قلب هذا التحول، إذ تُصنّف دراسة علمية موسعة شرق المتوسط والشرق الأوسط كبؤرة ساخنة ترتفع حرارتها بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، وتتوقع أن تشهد موجات جفاف وعواصف ترابية وأمطاراً طوفانية وسيولاً مفاجئة، مع احتمال أن يصل الاحترار إلى 5 درجات مئوية أو أكثر بنهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات على مسارها الحالي، وهو ما يعني أنّ دولاً مثل لبنان ستواجه مفارقة صعبة تجمع بين شح المياه على مدار العام وأمطار عنيفة تهطل في ساعات قليلة، ما يجعل جاهزية البنى التحتية وشبكات تصريف المياه مسألة أمان لا تحتمل التأجيل".
تبقى الخلاصة أن الطقس المتطرف أصبح أشد وأكثر تكراراً مع الاحترار، وأن لبنان، الواقع في منطقة ترتفع حرارتها أسرع من المعدل العالمي، يحتاج إلى بنى تحتية وشبكات تصريف جاهزة لمواجهة أمطار عنيفة تأتي بعد فترات من الشح.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
موقع واللا الإسرائيلي عن مسؤولين: المؤسسة العسكرية في إسرائيل تشهد حالة من التأهب القصوى بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 01:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف: كوكب الأرض يشهد تغيرا تدريجيا في شكله!
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 01:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت الحرب الروسية – الأوروبية؟ تقرير يكشف ما يحصل
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 01:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تشهده أسعار تذاكر السفر إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 01:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الشرق الأوسط

الإسبانية

القاعدة

أفريقيا

العاصفة

لبنان24

الظواهر

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:08 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:25 | 2026-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-11-07
Lebanon24
16:33 | 2026-11-07
Lebanon24
16:00 | 2026-11-07
Lebanon24
15:55 | 2026-11-07
Lebanon24
15:51 | 2026-11-07
Lebanon24
14:57 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24