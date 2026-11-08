مرقص يلقي كلمة لبنان في قمّة الإعلام السابعة في الصين ويلتقي مسؤولين لتعزيز التعاون مع لبنان

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كذلك، شهدت القمة مشاركة بارزة لرؤساء ومديري كبرى المؤسسات والوكالات الإعلامية الدولية، من بينهم رئيس وكالة أنباء الصين (شينخوا Xinhua) فو هوا، والمدير العام لوكالة الأنباء الروسية "تاس" TASS أندريه كوندرشوف، ورئيس وكالة الصحافة AFP فابريس فريس، ورئيسة وكالة أسوشييتد برس AP ديزي فيراسنهام، ورئيس وكالة "رويترز "Thomson Reuters بول باسكوبيرت، ونائب الرئيس الأول لشبكة CNN كوستاس أويكونومو، ورئيس وكالة كيودو نيوز اليابانية توشيميتسو ساواي، والمدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد عبدربه اليامي.وكان الوزير مرقص قد عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين الصينيين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الإعلامي والمؤسساتي، منهم رئيسة الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الوزيرة شاو شومين Cao Shumin في مكتبها في بكين، بحضور السفير اللبناني لدى الصين ميلاد رعد. كما جرى التطرق مع الجانب الصيني إلى سبل دعم إذاعة لبنان التي تشهد ورشة تحديث راهناً، ولا سيما عبر تزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة وتقديم الدعم التقني والفني الذي يساهم في تحديث قدراتها. وفي هذا الإطار، سلّم الوزير مرقص الجانب الصيني لائحة بحاجات الإذاعة ومتطلباتها التقنية داعياً الوزيرة الصينية لزيارة ، وقد نوّهت بالدور" الريادي للإعلاميين اللبنانيين والمؤسسات الإعلامية وتأثيرها البارز على مستوى المنطقة"، معربة عن" استعداد الصين لدعم جهود نهضتها وتنميتها" واعدةً بتلبية الدعوة.وفي سياق متصل، كان الوزير مرقص قد اجتمع بالسفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ مرّتين عشية سفره، تحضيراً للزيارة وبغية فتح قنوات تعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي China International Development Cooperation Agency، المختصة بالدعم الخارجي، بهدف توفير الدعم لوزارة الإعلام ومؤسساتها، من خلال مشاريع تعاون تقني وفني وتطوير القدرات اللوجستية.وفي كلمته خلال أعمال القمة، عرض الوزير مرقص أبرز الخطوات الإصلاحية التي حققها لبنان في القطاع الإعلامي، وفي مقدّمها تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان ومباشرة النهوض به وبوسائل الإعلام العام وإنجاز تنظيم ورقمنة أرشيفه، و"إقرار قانون الإعلام الجديد في إطار ورشة التطوير المستمر للتشريع الإعلامي، التي تشمل إنجاز مشروع قانون تنظيم النشاط التجاري والمهني لصانعي المحتوى والمدونين الرقميين، وإعداد الخطة الوطنية لترشيد استخدام الإنترنت للأطفال، التي تتولى وزارة الإعلام تنسيقها راهناً"، مشيراً إلى "أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة"، داعياً، في ضوء التجربة اللبنانية، الى "تفعيل الجهود لحماية الصحافيين وتأمين بيئة آمنة وسليمة لهم أولاً".وتأتي زيارة الوزير مرقص في إطار تعزيز حضور لبنان في المحافل الإعلامية الدولية، وإبراز الصورة الحقيقية للبنان لناحية إرساء دعائم عودة سلطة الدولة إليه، وتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات الإعلامية والتنموية.