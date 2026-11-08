ليالٍ باردة واحتمال تشكّل الصقيع.. الأب خنيصر يكشف ماذا ينتظر طقس لبنان

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ويبقى طقس الأحد غائماً مع أمطار متفرقة وبعض الثلوج على جبال المكمل، قبل انحسار الاضطرابات بفعل تمدّد المرتفع شبه المداري فوق العربية، بالتزامن مع نشاط المرتفع الآزوري باتجاه مصر والجزائر، ما يحدّ من فرص وصول منخفضات فعّالة إلى شرق المتوسط.وبحسب التقرير، تتراجع الحرارة ليلاً، خصوصاً من مساء الأحد حتى الأربعاء، لتلامس 3 إلى 4 درجات في والمناطق الجبلية، مع احتمال تشكّل الصقيع فجراً في المناطق الأشد برودة، ولا سيما البقاع والجيوب الجبلية فوق ارتفاع ألف متر. وعلى الساحل، تنخفض الحرارة ليلاً إلى حدود 12 و13 درجة، على أن تعاود الارتفاع الجمعة المقبل.وجاءت درجات الحرارة المتوقعة حتى مساء الاثنين كالآتي:وتكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، فيما تبلغ حرارة مياه البحر 25 درجة والرطوبة 65%، ويرتفع الضغط الجوي إلى 1026 هكتوباسكال.ويرجّح خنيصر استمرار الاستقرار حتى حدود 18 تشرين الثاني، قبل احتمال تبدّل الحركة الجوية تدريجياً مع نشاط المنخفض الآيسلندي باتجاه وجنوبها، بما قد يفتح المجال لعودة الاضطرابات إلى المنطقة، تبعاً لمسار الأنظمة الجوية وتطورها.