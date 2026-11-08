تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ليالٍ باردة واحتمال تشكّل الصقيع.. الأب خنيصر يكشف ماذا ينتظر طقس لبنان

Lebanon 24
08-11-2026 | 03:39
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ليالٍ باردة واحتمال تشكّل الصقيع.. الأب خنيصر يكشف ماذا ينتظر طقس لبنان
ليالٍ باردة واحتمال تشكّل الصقيع.. الأب خنيصر يكشف ماذا ينتظر طقس لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتجه لبنان نحو فترة استقرار جوي نسبي تستمر نحو عشرة أيام، بعد موجة الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والسيول، وفق تقرير للأب إيلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ في بوسطن. وتترافق هذه المرحلة مع ليالٍ باردة واحتمال تشكّل الصقيع محلياً.
Advertisement

ويبقى طقس الأحد غائماً مع أمطار متفرقة وبعض الثلوج على جبال المكمل، قبل انحسار الاضطرابات بفعل تمدّد المرتفع شبه المداري فوق شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع نشاط المرتفع الآزوري باتجاه مصر والجزائر، ما يحدّ من فرص وصول منخفضات فعّالة إلى شرق المتوسط.

وبحسب التقرير، تتراجع الحرارة ليلاً، خصوصاً من مساء الأحد حتى الأربعاء، لتلامس 3 إلى 4 درجات في البقاع والمناطق الجبلية، مع احتمال تشكّل الصقيع فجراً في المناطق الأشد برودة، ولا سيما البقاع والجيوب الجبلية فوق ارتفاع ألف متر. وعلى الساحل، تنخفض الحرارة ليلاً إلى حدود 12 و13 درجة، على أن تعاود الارتفاع الجمعة المقبل.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة حتى مساء الاثنين كالآتي:
 



وتكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، فيما تبلغ حرارة مياه البحر 25 درجة والرطوبة 65%، ويرتفع الضغط الجوي إلى 1026 هكتوباسكال.

ويرجّح خنيصر استمرار الاستقرار حتى حدود 18 تشرين الثاني، قبل احتمال تبدّل الحركة الجوية تدريجياً مع نشاط المنخفض الآيسلندي باتجاه أوروبا وجنوبها، بما قد يفتح المجال لعودة الاضطرابات إلى المنطقة، تبعاً لمسار الأنظمة الجوية وتطورها.
 
 
مواضيع ذات صلة
سلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا ما بعد 26 تشرين
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 19:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
موسم شتاء 2026 ـ 2027 بدأ.. الأب خنيصر يكشف ماذا ينتظر لبنان يوم الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 19:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار عشوائية ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 19:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف: هذا ما ينتظرنا خلال موسم شتاء 2026 ـ 2027
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 19:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24

شبه الجزيرة

الجزيرة

الجزائر

أوروبا

البقاع

التزام

الغزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-08
Lebanon24
11:57 | 2026-11-08
Lebanon24
11:06 | 2026-11-08
Lebanon24
10:55 | 2026-11-08
Lebanon24
10:51 | 2026-11-08
Lebanon24
10:39 | 2026-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24