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لبنان

طقس خريفي يسيطر على لبنان.. اليكم التوقعات للأيام المقبلة

Lebanon 24
09-11-2026 | 02:59
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طقس خريفي يسيطر على لبنان.. اليكم التوقعات للأيام المقبلة
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل ، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
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ويسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طوال أيام الاسبوع مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع رطوبة منخفضة . 



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و 23 درجة ، بيروت 17 و25 درجة ، زحلة بين 8 و 20 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:



قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح احيانا شمال البلاد. 



الثلثاء:



صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل ، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.



الأربعاء:



قليل الغيوم اجمالاً، ترتفع نسبة الرطوبة خلال النهار فيتحول الطقس الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. 



الخميس:



قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.



-الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 2 الى 16 درجة، في الداخل من 3 الى 18 درجة.



-الرياح السطحية:شمالية غربية، ناشطة أحياناً سرعتها بين 15 و40 كم/س.



-الانقشاع:جيد



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 ٪. 



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.



-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

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