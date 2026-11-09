طقس خريفي يسيطر على لبنان.. اليكم التوقعات للأيام المقبلة

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل ، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.ويسيطر طقس خريفي مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط طوال أيام الاسبوع مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع رطوبة منخفضة .معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 درجة ، 17 و25 درجة ، بين 8 و 20 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح احيانا شمال البلاد.الثلثاء:صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل ، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.الأربعاء:قليل الغيوم اجمالاً، ترتفع نسبة الرطوبة خلال النهار فيتحول الطقس الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.الخميس:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.-الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 2 الى 16 درجة، في الداخل من 3 الى 18 درجة.-الرياح السطحية:شمالية غربية، ناشطة أحياناً سرعتها بين 15 و40 كم/س.-الانقشاع:جيد-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 ٪.-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.