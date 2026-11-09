تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي: لضرورة صون العيش المشترك وبناء دولة العدالة

Lebanon 24
09-11-2026 | 03:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الراعي: لضرورة صون العيش المشترك وبناء دولة العدالة
الراعي: لضرورة صون العيش المشترك وبناء دولة العدالة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقى البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي كلمة في افتتاح أعمال دورة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بعنوان "نحو كنيسة متجدّدة في زمن الأزمات"، وقال فيها:
Advertisement

"نودّ أوّلًا أن نرحّب معكم بحضرة الأب الياس رحمة، رئيس شبه إقليم الشرق الأوسط للرهبنة الكبوشيّة، ونهنّئ صاحب السيادة المطران إدوارد جاورجيوس الضاهر – رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك – لانتخابه مطرانًا على أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن، والذي سيغادر المجلس في نهاية السنة الحالية. ونشكر الذين غادرونا: سيادة المطران غي بولس نجيم الذي قدّم استقالته كمشرف على الحركة الرسولية المريمية، وحضرة الأب عبدو ميخائيل عبدو، الرئيس الإقليمي للآباء الكرمليين. وقد ودّعنا المثلث الرحمة المطران فلابيانوس يوسف ملكي، أسقف دارا شرفًا، والمعاون البطريركي للسريان الكاثوليك سابقًا.

ليست الكنيسة مجرّد مؤسسة تاريخية تتأثّر بالأزمات التي تعصف بالعالم، بل هي جماعة تستمدّ وجودها ورسالتها من المسيح الحيّ، الذي يقودها بروحه القدّوس عبر تقلّبات التاريخ. ولذلك، فإنّ تجديد الكنيسة لا يعني تبديل هويّتها أو القطيعة مع ماضيها، بل العودة المتجدّدة إلى ينبوع حياتها، يسوع المسيح، الذي «هو هو أمس واليوم وإلى الأبد» (عب 13: 8).

إنّ الأزمات التي نعيشها ليست مجرّد تحدّيات ينبغي تجاوزها، بل هي دعوة إلى اكتشاف ما يطلبه الروح القدس من الكنيسة في هذه المرحلة. فالكنيسة لا تنتظر انتهاء العواصف لكي تواصل رسالتها، بل تشهد لحضور المسيح وسطها، وتحوّل جراح التاريخ إلى مواضع لحضور النعمة. فإنّ التجديد الكنسي الحقيقي لا يقوم على تبديل الأشكال الخارجية، بل على تجلّي محبّة الله في حياة الكنيسة. ومن هنا، نتأمّل في أربعة أبعاد أساسية لتجديد الكنيسة: شهادة الإيمان، شهادة الرجاء، شهادة المحبّة، والشركة السينودسية.

شهادة الإيمان: من حضور الكنيسة في المجتمع إلى حضور المسيح في الإنسان

إنّ أول ما تحتاج إليه مجتمعاتنا في زمن الاضطراب ليس مجرّد أجوبة عن أزماتها، بل استعادة المعنى الذي يمنح الحياة اتّجاهها، والألم قيمته، والرجاء أساسه. فالكنيسة مدعوّة إلى أن تكون حارسة الوديعة الإلهية، وشاهدة للحقيقة التي تحرّر الإنسان.

يذكّرنا القديس بولس بقوله: «لا تتشبّهوا بهذا الدهر، بل تحوّلوا بتجديد عقولكم» (رو 12: 2). فالتجديد يبدأ من الداخل، من عقل يستنير بالحقيقة، وقلب ينفتح على النعمة، وإرادة تستجيب لمشيئة الله. ويؤكّد البابا بندكتس السادس عشر في رسالته «الله محبّة» أنّ الإيمان المسيحي ليس مجرّد قرار أخلاقي أو فكرة عظيمة، بل لقاء بشخص المسيح، الذي يمنح الحياة أفقًا جديدًا واتّجاهًا حاسمًا.

وفي لبنان، حيث تتقاطع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التحوّلات الثقافية والروحية، تبقى مسؤوليتنا أن نحفظ للإيمان قدرته على إنارة الضمائر. وتؤدّي العائلة والمدرسة والجامعة والرعية دورًا أساسيًا في تنشئة إنسان مؤمن، حرّ في ضميره، ثابت في قيمه، ومسؤول في مجتمعه. فالكنيسة لا تقاس رسالتها بمقدار حضورها الاجتماعي، بل بمقدار ما يثمر حضورها إنسانًا مؤمنًا، أمينًا لله وللإنسان.

شهادة الرجاء: من جراح الحاضر إلى مسؤولية المستقبل

إنّ الرجاء المسيحي ليس تفاؤلًا عابرًا، ولا انتظارًا سلبيًا لتحسّن الظروف، بل فضيلة إلهية تنبع من قيامة المسيح، وتحوّل المستقبل إلى وعد إلهي ومسؤولية إنسانية.

يقول الرسول بولس: «والرجاء لا يخيّب، لأنّ محبّة الله قد أُفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي أُعطي لنا» (رو 5: 5). ويؤكّد البابا بندكتس السادس عشر في رسالته «بالرجاء مخلَّصون» أنّ الرجاء الحقيقي لا يغيّر نظرتنا إلى المستقبل فحسب، بل يغيّر طريقة حضورنا في الحاضر.

وفي وطننا لبنان، حيث يواجه الشباب قلق المصير، وتعاني العائلات أعباء الحياة، وتثقل الهجرة قلب المجتمع، فإنّ رسالة الكنيسة هي أن تكون أمًّا ترافق أبناءها، وصوتًا يدافع عن حقوقهم، وقوّة روحية وأخلاقية تساهم في الدفاع عن كرامتهم، وعن حقّهم في التربية والاستشفاء والعمل والحياة الكريمة.

ونؤكّد تمسّكنا برسالة لبنان، وبضرورة صون العيش المشترك، وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات، وحماية الحرّيات والكرامة الإنسانية. فالرجاء الذي لا يتحوّل إلى التزام يبقى أمنية، أمّا الرجاء المستمدّ من القيامة فيمنحنا القدرة على البناء، حتى عندما تبدو التحدّيات كبيرة.

شهادة المحبّة: حين تصبح الكنيسة وجه الرحمة في العالم

إنّ الإيمان الذي لا يثمر محبّة يبقى ناقص الشهادة، والرجاء الذي لا يلامس جراح الإنسان يفقد قدرته على الإقناع. ولذلك، تبلغ رسالة الكنيسة ملأها عندما تتحوّل الحقيقة التي تعلنها إلى محبّة يعيشها الإنسان ويختبرها.

لقد جعل المسيح من المحبّة علامة الانتماء إليه: «بهذا يعرف الجميع أنّكم تلاميذي، إن كان فيكم حبّ بعضكم لبعض» (يو 13: 35). وجعل من خدمة المحتاج لقاءً به شخصيًا: «كلّما صنعتم ذلك بواحد من إخوتي هؤلاء الصغار، فبي صنعتموه» (متى 25: 40).

من هنا، فإنّ مؤسساتنا التربوية والاستشفائية والاجتماعية والخيرية ليست مجرّد أطر لتقديم الخدمات، بل امتداد ملموس لمحبّة المسيح الراعي الصالح، وحضور الكنيسة حيث يحتاج الإنسان إلى من يصون كرامته ويدافع عن حياته.

ويذكّر البابا فرنسيس في إرشاده الرسولي «فرح الإنجيل» برغبته في كنيسة فقيرة للفقراء. فالفقر الإنجيلي لا يعني العجز عن العطاء، بل حرية القلب التي تجعل الإنسان غاية الخدمة، لا وسيلة لها. فالمحبّة المسيحية لا تكتفي بأن تمدّ يدها إلى الإنسان الساقط، بل أن تساعده على الوقوف والسير واستعادة مكانته وكرامته.

السينودسية: حين تصبح الشركة أسلوبًا للرسالة

إنّ التجديد الكنسي الذي نتطلّع إليه يجد في المسيرة السينودسية دعوة متجدّدة إلى عيش سرّ الشركة، لا بوصفها تنظيمًا للعلاقات فحسب، بل تعبيرًا عن طبيعة الكنيسة نفسها، شعب الله السائر في التاريخ بقيادة الروح القدس. لقد اختبر الرسل هذا السرّ منذ المجمع الأول في أورشليم حين أعلنوا: «لقد رأى الروح القدس ونحن» (رسل 15: 28). ففي هذه العبارة تتجلّى عظمة التمييز الكنسي: أن نصغي بعضنا إلى بعض لكي نصغي معًا إلى الروح القدس.

إنّ السينودسية لا تنتقص من المسؤولية الرسولية التي ائتمننا المسيح عليها، بل تعمّق ممارستها في روح الشركة والإصغاء والتمييز. وهي تدعونا إلى تثمين المواهب التي أغنى بها الروح القدس شعبه، وإلى تعزيز التكامل بين الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين، لكي تصبح المشاركة قوّة في الرسالة، والشركة شهادة للوحدة. فإنّ مصير البشر مترابط، وإنّنا أعضاء في جسد واحد، وإنّ أحدًا لا يستطيع مواجهة الحياة منعزلًا، لأنّ الأخوّة هي الطريق إلى بناء مستقبل مشترك.

إنّ الكنيسة التي نريدها متجدّدة ليست كنيسة بلا جراح، بل كنيسة تعرف أنّ جراح المسيح القائم أصبحت ينابيع حياة. وليست كنيسة تنتظر انقشاع العواصف لكي تواصل رسالتها، بل كنيسة تدرك أنّ حضور الربّ فيها يمنحها القدرة على عبور العواصف.

إنّ دعوتنا اليوم هي أن نجعل من الإيمان قوّة تثبيت، ومن الرجاء شجاعة بناء، ومن المحبّة فعل خلاص، ومن الشركة السينودسية أسلوبًا دائمًا لحياتنا ورسالتنا. مع الشكر لإصغائكم!"
مواضيع ذات صلة
النائب سليمان: لفتح صفحة جديدة عنوانها العدالة والمصالحة وبناء الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: بناء الدولة يتطلب أن يكون الولاء الأول للبنان ومؤسساته
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المساعدون القضائيون في المحاكم الشرعية السنية: دار الفتوى أسهمت في ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: إعمار الجنوب يعني بناء حياة الناس وإستعادة أرزاقهم والعيش بكرامة في أرضهم
lebanon 24
Lebanon24
09/11/2026 11:45:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشاره بطرس الراعي

بشاره بطرس الراعي

مار بشاره بطرس

الشرق الأوسط

المستقبل

المسيحية

مسيحية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-11-09
Lebanon24
04:00 | 2026-11-09
Lebanon24
03:56 | 2026-11-09
Lebanon24
03:50 | 2026-11-09
Lebanon24
03:49 | 2026-11-09
Lebanon24
03:46 | 2026-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24