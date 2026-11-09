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لبنان

السفارة البريطانية تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مدافن الكومنولث في بيروت

Lebanon 24
09-11-2026 | 09:23
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السفارة البريطانية تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مدافن الكومنولث في بيروت
السفارة البريطانية تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مدافن الكومنولث في بيروت photos 0
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شهدت مدافن الكومنولث في بيروت، الأحد 8 تشرين الثاني، قداساً أقامته السفارة البريطانية بمناسبة "يوم تذكار الموتى"، تكريماً لمن ضحّوا بحياتهم في خدمة بلدانهم، من المملكة المتحدة ودول الكومنولث وبلدان أخرى، بينها لبنان.

وترأس القداس كاهن رعية القديس جورج في الحدث الأب طوني كرم، واستهلّته القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دن بكلمة ترحيبية. وتلتها قراءات لنائبة رئيس البعثة الألمانية ياسمين رايا، ونائب رئيس البعثة الأميركية كيث هانيغان، والملحق العسكري الفرنسي العقيد برونو كوستانتيني، وسفير أستراليا توم ويلسون.

وفي ختام القداس، وقف الحاضرون دقيقتَي صمت، ثم وضع سفراء ودبلوماسيون وملحقون عسكريون وممثلون عن القوات المسلحة اللبنانية والأجنبية أكاليل الزهر على النصب التذكاري.

وحضر الملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلز سميث، وممثلون عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. ويُقام هذا الحدث سنوياً إحياءً لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918.

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