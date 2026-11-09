شيخ العقل إستقبل رئيس الـ FIFA: لبنان فريق واحد رغم اختلاف المسؤوليات والأدوار والطوائف

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دارته في شانيه اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) السيد جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر مع وفد من الاتحاَدين والمسؤولين الرياضيين، بحضور مفوض الداخلية في يوسف دعيبس، وكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي، رئيس اتحاد بلديات الجرد فادي غريزي، رئيس بلدية شانيه نعمان أبي المنى والمختار فريد حمزة وأعضاء من البلدية وجمعية النهضة الاجتماعية ولجنة الرياضة في البلدة، عضو اتحاد كرة القدم جهاد الشحف، رئيس نادي الصفاء رياض عطالله، رئيس نادي الاخاء الاهلي وائل شهيب، القاضي الشيخ غاندي مكارم ورؤساء لجان في المجلس المذهبي والمدير العام: الشيخ عصمت الجردي والشيخ فادي العطار، ومازن فياض، مدير مشيخة العقل ريان حسن، المستشار الشيخ عماد فرج ومشايخ.وتوجّه الشيخ أبي المنى بكلمة ترحيبية، قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحّب بكم في بلدتنا شانيه في جبل ، بحضور جمع من الأصدقاء، وأعضاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ومحبي الرياضة، وأهلنا الكرام. إننا نولي زيارتكم أهمية كبيرة، ونعتبرها تعبيراً رمزياً عن مدى ارتباط مجتمعنا بالرياضة، وتقديراً للدور الحيوي الذي تؤديه كرة القدم في جمع الناس، وفتح آفاق التعارف والتضامن بينهم، وإلهام الأجيال الصاعدة".وأضاف: "إن ملعب كرة القدم الذي تفضّلتم بتقديمه إلى بلدتنا، وإن كان متواضعاً في حجمه، فإنه يحمل في طياته آمالاً كبيرة وأحلاماً نتطلّع إلى تحقيقها خطوةً تلو الأخرى. وهذا تحديداً ما نصبو إليه، انطلاقاً من إيماننا بأن الرياضة تُسهم في حماية الفتية والشباب من الآفات الاجتماعية، وفي توجيه طاقاتهم بعيداً عن التأثيرات السلبية والمسارات الهدّامة. كما تعزّز الرياضة الإيمان في النفوس، وتغرس في القلوب مشاعر الشكر والامتنان والتقدير للمواهب والقدرات التي أنعم الله بها علينا، وتلهمنا للابتهال إليه سبحانه وتعالى بأن يشملنا برعايته وحفظه وتوفيقه طوال حياتنا".وأردف: "إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يتبوأ موقع الصدارة في عالم الرياضة، هو منظمة دولية جامعة، ومهما قيل فيه، فإنه يبقى رمزاً عالمياً للتقارب والسلام والشراكة العالمية، ومنبراً لتعزيز العلاقات الطيبة بين الدول، وتشجيع التنافس الإيجابي بين الشباب، كما بين الأمم. فالرياضة، حين تقترن بروحها السامية وقيمها الإنسانية النبيلة، تصبح وسيلة للارتقاء بالإنسانية وتقدمها".كما توجّه شيخ العقل إلى السيد إنفانتينو، قائلاً: "لقد حملتم مسؤولية قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم لثلاث ولايات متتالية، ولا يسعني إلا أن أتصور حجم العمل الهائل والتحديات الكبيرة وما تتطلبه هذه المسؤولية من مثابرة وإصرار وعزيمة. ولعلّ إصراركم على الحصول على الجنسية يشكّل خير دليل على قوة إرادتكم، وصلابة عزيمتكم، وصدق محبتكم لوطننا، هذا الوطن الصغير بمساحته، الكبير بمعانيه، والغني بتعدديته وجمال تنوّعه. فنحن في لبنان فريق واحد، على الرغم من اختلاف مسؤولياتنا وأدوارنا وطوائفنا ومذاهبنا. وهذه حقيقة يعتزّ بها لبنان ويفخر، كما يعتزّ بوجود شخصية عالمية مرموقة مثلكم تحمل جنسية هذا الوطن الرسالة، وتسهم في تشجيع شباب لبنان ودعم نهوضه واستعادة عافيته، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يتعرض فيها بلدنا لعدوان غاشم يستهدف أرضه، وينتهك وجوده وسيادته وحقه في اتخاذ قراره المستقل".وتابع: "لا شكّ في أن لجبل لبنان مكانة خاصة في قلبكم وقلوب أمثالكم من المخلصين، تماماً كما تحتلّ الرياضة مكانة مميّزة في قلوب اللبنانيين جميعاً، ولا يفوتنا في هذا المجال أن نشكر الأستاذ تيمور اهتمامه وتوجيهه لإنجاز هذا العمل في شانيه، متمنين للاتحاد الدولي لكرة القدم دوام النجاح والتوفيق، وأن يبقى قوة جامعة ورافعة للوحدة والسلام".وختم شيخ العقل: "نرحّب بكم مجدّداً، ونعبّر عن خالص امتناننا وتقديرنا لكل ما قدمتموه، ولكل ما ستواصلون تقديمه. كما نتوجّه بالشكر إلى زملائكم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم، متمنين لكم دوام النجاح والازدهار. وأهلاً وسهلاً بكم مجدّداً، والشكر لكم جميعاً".إنفانتينو، عبّر إنفانتينو عن تقديره للشيخ ابي المنى الاستقبال في هذه الدار الجامعة حيث نشعر أننا في بيتنا أيضاً، مشدّداً على المزيد من الاهتمام بلبنان لتعزيز الدور الرياضي فيه، وأن الملعب الجديد في شانيه ليس الأخير على جدول الأعمال، بل سيكون هناك المزيد من التقديمات للوطن وكذلك لهذه المنطقة.وجدّد شكره لشيخ العقل على "اللقاء وعلى روحه الطيّبة، في مقاربته التي تجمع بين دور المرجعيات الدينية والروح الدافعة لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والثقافية النبيلة، إلى جانب الرياضية".وفي ختام اللقاء، قدّم إنفانتينو لشيخ العقل هدية تذكارية باسم الـ FIFA، فيما قدّم الشيخ ابي المنى منحوتة ترمز إلى الأرزة اللبنانية، قبل أن ينتقل الوفد يرافقه ممثل سماحة شيخ العقل القاضي الشيخ مكارم لافتتاح الملعب.وكان الشيخ أبي المنى استقبل وفداً من بلدة القنعبة وآخر من بلدة جب فرح - قضاء راشيا. واستقبل السادة: حكمت ابو فراج وشقيقه مختار بعلشميه رفعت ابو فراج وأخويها.كما استقبل رئيس بلدية مجدلبعنا أمين عبد الخالق ورئيس النادي الرياضي الخالق، وكذلك رئيسة الملتقى الثقافي والاجتماعي لجرد عاليه والجوار السيدة ضياء جمال الدين أبي المنى.ومن الزوّار: رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات، يرافقه رجل الاعمال معين مرعي، بحضور الشيخ فادي العطار رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي، ثم المغترب في كيبك عصام حاطوم وزوجته إلهام أبي المنى، واستقبل كذلك الحاج ابو وحسين زعيتر.وكان استقبل في وقت سابق وفداً من بلدة صليما، ضمّ رئيس البلدية قاسم المصري وكاهن الرعية الأب بيو سليمان والشيخ مكرم المصري ونائب خادم الرعية وكيل الوقف الماروني سامي مشعلاني. حيث عرض الوفد أبرز إنجازات بلدية صليما وما تحقق من خطوات ومشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وخدمة أبناء البلدة. وتناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المرجعيات الدينية، وترسيخ قيم المحبة والاحترام المتبادل، كما وضع الوفد سماحة شيخ العقل في أجواء خطة عملية تهدف إلى تكريس يوم وطني للمصالحة في الجبل، انطلاقًا من الإيمان بأن المصالحة ليست مجرد محطة في الذاكرة، بل نهج مستدام يقوم على الحوار والتلاقي وصون العلاقات التاريخية بين أبناء المنطقة.وأمل الوفد أن تكون الانطلاقة من بلدة صليما، عبر زيارة تاريخية تجمع سماحة شيخ العقل وغبطة البطريرك في ساحة الأمراء اللمعيين، الواقعة بين مقام الست زهر أبي اللمع وكنيسة مار يوحنا المعمدان، في مشهد رمزي يجسّد وحدة الجبل وتاريخه المشترك، ويؤكد أن التنوع الديني يشكّل مصدر غنى وقوة للمجتمع اللبناني، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال الصاعدة لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والشراكة الوطنية.كما شارك في اجتماع ادارة مجلة "الضحى"، بحضور رئيس التحرير الشيخ عصمت الجردي والعميد الدكتور غازي محمود والشيخ خلدون الحسنية.وترأس اجتماع اللجنة الادارية في المجلس المذهبي بحضور رئيسها العقيد الدكتور منصور إشتي والأعضاء زاهر الاعور وايمن زين الدين وعامر صياغة.