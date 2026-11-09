عون وحزب الله: وساطة بري مستمرة

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كتب إبراهيم بيرم في" النهار"؛ طفا على السطح فجأة في الأيام الأخيرة، نبأ فحواه أن الرئيس دخل على خط العلاقة بين الرئاسة الأولى و" "، وسيطاً يسعى إلى كسر جدار القطيعة القائم بينهما منذ أكثر من عام، بما يمهد لانطلاق حوار بينهما يفترض أن ينتهي يمهد لمرحلة مختلفة.النبأ الذي ما لبث أن ارتقى إلى مرتبة الحدث المتفاعل، كان مفاجئاً انطلاقاً من وقائع ومقدمات عدة، أبرزها:أن ينخرط سيد عين التينة في مهمة التمهيد لإطلاق حوار بين الرئاسة الأولى وشريكه في إطار الشيعي، الذي يتمسك بشرط معلن لمعاودة الحوار مع قصر بعبدا، وهو التراجع عن قرارات الحكومة في جلسة 2 آذار الماضي، ولاسيما أن المؤكد أن بري يعي أن الرئاسة الأولى، أبلغت إلى من يعنيهم الأمر أن لا مجال إطلاقاً للنزول عند شرط الحزب.الرئيس بري وجد نفسه مضطرا كما افترض كثر. إلى السير في هذا المسلك رغم ووعورته، لاعتبارات ثلاثة:الأول أنه صار في وضع دقيق على المستوى الشيعي، خصوصاً عندما أمن عن سابق تصميم تغطية قرارات الحكومة في جلستي 5 آب العام الماضي و2 آذار العام الحالي، والتي في مضمونها طي صفحة وسلاحها.الثاني، وعلى رغم أن الرئيس بري أبدى اعتراضاً شديدا على اتفاق الإطار الثلاثي واعتبره عقيما وغير قابل للتنفيذ، فإن هذا الفعل لم يكن في رأي كثيرين غير كاف ليغطي على موافقة وزرائه في الحكومة على ورقة الموفد الأميركي السابق توم براك التي وافقت عليها الحكومة، مما شرع الذهاب إلى المفاوضات الثنائية مع التي أنتجت في أولى جلساتها اتفاق الإطار.الثالث أنه مازال حريصا على شريكه في الثنائي، خصوصاً أن طرفي الثنائي سعيا في الآونة الأخيرة إلى تبديد ما راج عن تباعد بينهما، فكان أن اجتمعا أخيرا على مستوى عال واتفقا على أسس جديدة للتعاون والتنسيق بينهما.وكتبت منال زعيتر في " اللواء": ما زالت الطريق بين بعبدا وحارة حريك مقطوعة بالكامل، فلا تواصل مباشر بين الطرفين، ولا لقاءات ابدا، والأخطر، ما يقال في الكواليس، من ان لا مبادرات سياسية جدّية يمكن البناء عليها للتوفيق بينهما، فالمسافة بين ما يطلبه حزب الله وما يريده رئيس الجمهورية جوزاف عون طويلة جدا، فيما يبقى الرئيس بري قناة التواصل الوحيدة، من خلال اتصالات تقتصر مهمتها على إبقاء الوضع الداخلي ضمن مستوى معيّن من التهدئة، ومنع الانزلاق الى مزيد من التصعيد. وفي ظل هذا الجمود، وبدلا من أن تلجأ السلطة الى إجراء مراجعة شاملة لخياراتها في ضوء المتغيّرات التي طرأت بعد خسارة الرئيس الأميركي ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في الانتخابات، لا يزال السؤال الذي ينقله الأصدقاء الى حزب الله، من عون تحديدا ومن السلطة عموما، محصورا بموقف الحزب إذا اندلعت حرب في المنطقة، في حين ان المطلوب، كما يقول الحزب، أن تبدأ السلطة بمراجعة خياراتها، وأن تسأل نفسها أولا: ماذا ستفعل حيال هذه التحوّلات، وكيف ستستفيد منها لمصلحة ؟وفيما تبدو مختلف القوى في موقع الانتظار، يرى الحزب ان الانتظار وحده لا يكفي، وان المطلوب من السلطة أن تقرأ المتغيّرات وتعيد النظر في خياراتها، وفي مقدمها اتفاق الإطار، بدلا من الاستمرار في مسار لم يحقق للبنان أي مكسب.ولا تبدو هذه المسألة تفصيلا في الخلاف بين الحزب وعون، إذ يعتبر حزب الله ان الدولة لم تستخدم أوراق القوة التي امتلكها لبنان، وقبلت بالضغوط الأميركية من دون أن تتمكن من انتزاع تنازلات مقابلة من العدو، ويأخذ الحزب على السلطة انها تمسّكت بالورقة التي طرحها المبعوث الأميركي توم براك، رغم ان العدو لم يبدِ أي اهتمام بها، الأمر الذي دفع لبنان إلى تقديم تنازلات من دون الحصول على مكاسب مقابلة.ويبقى مستقبل العلاقة بين الحزب ورئاسة الجمهورية مرتبطا بمدى استعداد السلطة لمراجعة خياراتها، فالحزب لا يتحدث عن مبادرة حوارية جديدة معها، لكنه يترك الباب مواربا أمام احتمال إعادة وصل ما انقطع إذا بادرت الى مراجعة قراراتها، وفي مقدمها قرارات الثاني من آذار واتفاق الإطار، وعدم السماح للتدخّلات الخارجية بأن تتحكّم بالقرار اللبناني، وعليه، فان السوال الملحّ اليوم: هل يمكن لمراجعة من هذا النوع أن تفتح الباب أمام عودة التقارب مجدّدا بين بعبدا وحارة حريك؟وكتب محمد بلوط في" الديار": تجدد الحديث مؤخراً عن محاولات واتصالات، لاستئناف الحوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب الله، لاسيما بعد ان نقل بعض زوار عين التينة، أن الرئيس بري يدفع بهذا الاتجاه، وانه يعمل على تبريد الاجواء بين بعبدا والضاحية الجنوبية.وتقول مصادر مطلعة ان رئيس المجلس يستشعر الأخطار الكثيرة التي تحدق بالبلد، لذلك يرى ان مثل هذا الحوار يساهم في سد الثغرات التي تستغلها جهات خارجية، لا سيما «إسرائيل»، لإضعاف مناعة لبنان في وجه التحديات والعواصف القائمة.لكن ماذا عن اجواء رئيس الجمهورية وحزب الله؟ تتفق مصادر بعبدا وحارة حريك على عدم وجود تواصل مباشر، وان العلاقة بينهما على حالها.وترى أوساط مطلعّة ان الوقت لم يحن لاستئناف الحوار اليوم بين وحزب الله، وان مثل هذا المسار يحتاج الى تبريد الاجواء بين الجانبين، وتهيئة الاجواء المناسبة لتلافي الوقوع في انتكاسة جديدة.من جهة ثانية، يقول نائب بارز في حزب الله ردا على سؤال حول تجدد الحديث عن الحوار بين حزب ورئيس الجمهورية: «نقرأ ونسمع كلاما عبر وسائل الاعلام، لكن ليس لدينا اي شيء في هذا الموضوع..». ويحرص النائب على عدم الحديث عن موقف الحزب من موضوع الحوار مع رئيس الجمهورية مكتفيا بالقول «ليس لدينا شيء الآن في هذا الموضوع..».وترى أوساط مطلعّة ان الوقت لم يحن لاستئناف الحوار اليوم بين الرئيس عون وحزب الله، وان مثل هذا المسار يحتاج الى تبريد الاجواء بين الجانبين، وتهيئة الاجواء المناسبة لتلافي الوقوع في انتكاسة جديدة.وتشير الاوساط الى ان الرئيس عون اكد انه ملتزم بمسار المفاوضات، بينما يطالب الحزب السلطة بالخروج منها ومن «اتفاق الاطار»، وهذا ما يصعب مهمة السعي لاستئناف الحوار بينهما.وتلفت الاوساط الى ان هناك نقاطا يمكن ان تساعد بشكل ايجابي، في فتح باب التواصل والحوار بين الرئيس والحزب، منها على سبيل المثال التوافق على دور الجيش الوطني، في حماية التماسك الداخلي والسلم الاهلي، والتصدي لكل محاولات النيل من المؤسسة العسكرية وقيادتها.