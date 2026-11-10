هذا ما طلبته وزارة السياحة من المؤسسات المعنية

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طلبت في تعميم من المؤسسات السياحية المعنية "إعداد تقرير سنوي حول انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطتها، ورفعه وفقاً للأصول المعتمدة وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والبيئة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع السياحي".وأوضحت الوزارة أن "منهجية تقديم المعلومات وآلية إعداد التقرير تستندان إلى النموذج المعتمد لدى "، داعية المؤسسات المعنية إلى "مراجعة الوزارة للاطلاع على التفاصيل والإجراءات المطلوبة.وللمزيد من المعلومات أو طلب المساعدة التقنية وتنسيق الإجراءات، يمكن التواصل مباشرة مع مشروع التغير المناخي في وزارة البيئة عبر:الهاتف: 01-976555، مقسم رقم 475.البريد الإلكتروني: l.kai@moe.gov.lb.