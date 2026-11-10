تيا عبيد.. من حوض السباحة إلى منصة التتويج الأولمبية: إنجاز لبناني يفتح آفاقاً جديدة

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لم تكن فضية عبيد مجرد ميدالية إضافية في سجل الرياضة اللبنانية، بل إنجازاً تاريخياً باعتبارها أول سباحة لبنانية تحرز ميدالية في تاريخ الألعاب الأولمبية للشباب، وثاني ميدالية للبنان في تاريخ هذه المنافسات، بعد برونزية لاعب التايكواندو ميشال في دورة سنغافورة عام 2010.وفي منافسات سباق 50 متراً صدراً، قدمت عبيد أداءً مميزاً، إذ تصدرت التصفيات بزمن 31.98 ثانية، قبل أن تنهي النهائي في المركز الثاني بزمن 32 ثانية، خلف السباحة اليابانية مانا إيشيكاوا التي حصدت الذهبية بزمن 31.76 ثانية. ولم يقتصر تألقها على هذا السباق، بل بلغت أيضاً نهائي سباق 100 متر صدراً، وحلت في المركز الخامس بزمن 1:12.53 دقيقة، محققة أفضل رقم شخصي لها في هذا السباق.وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى مستوى المنافسة الدولية في الألعاب الأولمبية للشباب، حيث تواجه المواهب الصاعدة من مختلف الدول، ما يجعل الوصول إلى النهائيات وتحقيق ميدالية إنجازاً يعكس مستوى الجهوزية والقدرة على مقارعة أفضل السباحات في فئتها العمرية.وبهذه النتيجة، أعادت تيا عبيد السباحة اللبنانية إلى واجهة المنافسات الأولمبية للشباب، وقدمت صورة مشرّفة عن الرياضة اللبنانية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إنجازات تعيد التأكيد أن اللبناني قادر على الحضور والمنافسة في المحافل الرياضية الكبرى.إن أهمية ما حققته عبيد لا تتوقف عند منصة التتويج، بل تكمن أيضاً في كونها فتحت أفقاً جديداً أمام السباحة اللبنانية، وأثبتت أن لبنان يمتلك طاقات رياضية قادرة على تحقيق نتائج لافتة دولياً، متى أتيحت لها فرص المنافسة والتطور.ومع هذا الإنجاز، تتجه الأنظار إلى المقبلة في مسيرتها، ولا سيما طموحها في مواصلة تحسين أرقامها والمنافسة على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028.لقد حملت تيا عبيد لبنان إلى منصة التتويج، ورفعت علمه بين أعلام الدول المشاركة، لتؤكد أن الإنجازات الرياضية اللبنانية لا تزال قادرة على صناعة الفخر، وأن الموهبة اللبنانية تستطيع أن تترك بصمتها حتى في أكبر المحافل الدولية.