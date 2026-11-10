بري استقبل باسيل.. وهذا ما دار بينهما

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس النائب على رأس وفد من وتكتل القوي ضم ، نائبة رئيس الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ، النائبين نقولا صحناوي وغسان عطا الله ، والمستشار السياسي للنائب انطوان قسطنطين ، باسيل والوفد قدم لرئيس المجلس النيابي إقتراح التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي بما يخص تشكيل "قوة تنفيذ وضمان دولية " بعد تعذر التمديد لقوات اليونيفل لولاية جديدة ، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها بحث لآخر تطورات الاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية وتشريعية .كما تابع الرئيس الأوضاع العامة لاسيما التربوية منها خلال استقباله وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب أشرف بيضون .واستقبل رئيس المجلس النيابي أيضا رئيس الجالية في ساحل العاج حيدر سلمان بحضور رئيس جمعية البر والتعاون في ابيدجان محمود ناصر الدين والسيد جواد الموسوي.