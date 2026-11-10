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لبنان

بري استقبل باسيل.. وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
10-11-2026 | 06:55
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بري استقبل باسيل.. وهذا ما دار بينهما
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد من التيار وتكتل لبنان القوي ضم ، نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ، النائبين نقولا صحناوي وغسان عطا الله ، والمستشار السياسي للنائب جبران باسيل انطوان قسطنطين ، باسيل والوفد قدم لرئيس المجلس النيابي إقتراح التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي بما يخص تشكيل "قوة تنفيذ وضمان دولية " بعد تعذر التمديد لقوات اليونيفل لولاية جديدة ، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها بحث لآخر تطورات الاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية وتشريعية .
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كما تابع الرئيس بري الأوضاع العامة لاسيما التربوية منها خلال استقباله وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب أشرف بيضون .

واستقبل رئيس المجلس النيابي أيضا رئيس الجالية اللبنانية في ساحل العاج حيدر سلمان بحضور رئيس جمعية البر والتعاون في ابيدجان محمود ناصر الدين والسيد جواد الموسوي.
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