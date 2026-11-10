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لبنان

سلام يعلن مواعيد تشغيل مطار القليعات والوجهات الجوية المرتقبة

Lebanon 24
10-11-2026 | 11:39
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سلام يعلن مواعيد تشغيل مطار القليعات والوجهات الجوية المرتقبة
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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، أمس الاثنين، اجتماعاً خُصّص لمتابعة التحضيرات الجارية لافتتاح مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوّض)، حضره وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شاتيلا، ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounge Services زياد المنلا، ورئيس شركة Mada Airways أحمد الحاج.
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وجرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في التحضيرات الفنية والتشغيلية، والخطوات المتبقية لإطلاق الحركة الجوية من المطار.

وأكد الرئيس سلام بعد الاجتماع: "سيتم يوم الأحد 15 تشرين الثاني الإعلان رسمياً عن الوجهات الجوية التي سيخدمها المطار، وجدول الرحلات الأولية ومواعيدها، بما يتيح للمسافرين البدء بحجز رحلاتهم اعتباراً من التاريخ نفسه، في خطوة أساسية نحو انطلاق الحركة الجوية منه. وفي 22 تشرين الثاني، بالتزامن مع عيد الاستقلال وذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوّض، الذي يحمل المطار اسمه، ستنطلق الرحلات التجريبية من المطار، على أن تبدأ الرحلات التجارية المنتظمة اعتباراً من 14 كانون الأول 2026. وتشكّل هذه الخطوات انطلاقة فعلية لتشغيل مطار القليعات، وتعزيز الربط الجوي بين لبنان والخارج، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية الاقتصادية والسياحية في الشمال ولبنان عموماً".
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