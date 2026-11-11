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لبنان

خطوة تقلق الداخل اللبناني "رغم النفي"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-11-2026 | 02:45
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أثارت التسريبات عن نقل مقاتلين سوريين إلى اليمن، رغم النفي السوري الرسمي لذلك، حذرا في أوساط سياسية لبنانية، إذ رأت فيها، إذا صحت، مؤشرا إلى أن دمشق بدأت تغادر سياسة عدم التدخل في الصراعات الإقليمية.
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وقالت الاوساط: ان هذا التحول يترك الباب مفتوحا أمام تداعيات قد تطال الساحة اللبنانية في أي لحظة، خصوصا إذا اتسع نطاق انخراط دمشق في ملفات المنطقة.
في المقابل، يذهب كثيرون إلى قراءة مغايرة، مفادها أن الانخراط السوري في اليمن يطوي احتمال إقدام دمشق على أي خطوة عسكرية أو أمنية تجاه لبنان. ومع ذلك، يبقى الحذر قائما في بيروت، حيث ينصب الاهتمام على ما إذا كانت الخطوة تعكس تبدلا أوسع في حسابات القيادة السورية.
يذكر ان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كان نفى بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن إرسال قوات سورية للقتال في اليمن. 
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الاتفاق العسكري الموقّع مؤخراً مع الرياض يقتصر على مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، والاستشارات العسكرية والأمنية.
 
المصدر: لبنان 24
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