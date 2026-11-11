تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أزمة الأجور "تسحق" الأسر... ماذا بقي من قيمة الراتب في لبنان؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
11-11-2026 | 02:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أزمة الأجور تسحق الأسر... ماذا بقي من قيمة الراتب في لبنان؟
أزمة الأجور تسحق الأسر... ماذا بقي من قيمة الراتب في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يكشف الفارق بين كلفة المعيشة والحد الأدنى للأجور في لبنان واحدة من أعمق الفجوات الاجتماعية التي خلّفتها سنوات الانهيار، وزادتها الحرب الأخيرة اتساعاً، إذ تُظهر الأرقام أنّ الأجر الرسمي الذي يُفترض أن يشكّل حداً أدنى للعيش الكريم لم يعد يغطي سوى جزء صغير من حاجات أسرة متوسطة، ما يطرح سؤالاً عن الوظيفة الفعلية لهذا الرقم، وعن الطريقة التي تتدبّر بها الأسر حياتها في ظل هذه الهوّة.
Advertisement
 
وبحسب تقديرات عديدة، فإنّ كلفة الحد الأدنى لمعيشة أسرة من أربعة أشخاص بلغت نحو 1157 دولاراً شهرياً، فيما لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور 28 مليون ليرة، أي نحو 312 دولاراً على أساس سعر صرف 89,700 ليرة، ما يعني أنّ الأسرة تحتاج إلى نحو 3.7 رواتب حد أدنى لتأمين الحاجات الأساسية فقط، وأنّ المعيل الوحيد الذي يتقاضى هذا الأجر لا يؤمّن أكثر من 27 في المئة مما تحتاجه عائلته شهرياً.
 
ويزداد الخلل وضوحاً عند احتساب عامل الزمن، فالحد الأدنى للأجور لم يُعدَّل منذ الأول من آب 2025، في حين بلغ معدل التضخم السنوي نحو 17.5 في المئة في أيلول الماضي، ما يعني أنّ الأجر نفسه فقد خلال عام واحد قرابة 15 في المئة من قدرته الشرائية، وأنّ الـ312 دولاراً اليوم لا تشتري ما كانت تشتريه حين أُقرّت الزيادة، وذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز والمازوت وفواتير المولدات مع اقتراب الشتاء.
 
وتنعكس هذه الفجوة مباشرة على حياة الأسر، فوفق تقييم حديث لليونيسف، باتت أربع أسر من كل خمس عاجزة عن تأمين حاجاتها الأساسية، فيما أفادت 22 في المئة من الأسر بأنّ أطفالها ناموا جائعين، وارتفعت نسبة العائلات التي تضم طفلاً عاملاً إلى أكثر من الضعف، وهو ما يكشف الطرق التي تلجأ إليها الأسر لتعويض الفارق، من الاعتماد على تحويلات المغتربين، إلى العمل الإضافي، والاستدانة، وتقليص الإنفاق على الغذاء والطبابة والتعليم.
 
ويطرح ذلك سؤالاً حول وظيفة الحد الأدنى للأجور نفسه، فهو لم يعد معياراً للعيش بقدر ما تحوّل إلى رقم إداري تُحتسب على أساسه الاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتعويضات وبعض الرسوم، فيما يتقاضى كثير من العاملين أجوراً فعلية أعلى منه، أو جزءاً من رواتبهم بالدولار، ما يجعل المتضررين الأساسيين هم العمال الأقل مهارة والعاملين في المؤسسات الصغيرة التي لا تستطيع رفع الأجور في ظل تراجع قدرة زبائنها على الشراء.
 
ومن هنا، لا يكمن الحل في زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور وحدها، فأي رفع غير مرتبط بالإنتاجية وبتحسن النشاط الاقتصادي قد يدفع مزيداً من المؤسسات إلى الاقتصاد غير النظامي، بل في ربط الأجور بمؤشر دوري للأسعار، بالتوازي مع شبكة حماية اجتماعية تستهدف الأسر الأكثر هشاشة.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
ماذا بقي لـ"حماس" بعد 3 سنوات من الحرب؟ تقرير يكشف أزمات ثقيلة
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأجور تشعل أزمة جديدة بين أطباء بريطانيا والحكومة
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الغلاء يلتهم الرواتب في لبنان.. معيشة تتجاوز القدرة الشرائية للأسر
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلمين - البقاع طالبت بإضافة 10% من أساس الراتب: خطوة ضمن مسار استعادة الراتب كاملاً
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:14:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الوحيد الذي

لبنان وا

الفجوة

الكريم

يوم لا

الاشتر

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:23 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-11
Lebanon24
06:30 | 2026-11-11
Lebanon24
06:27 | 2026-11-11
Lebanon24
06:26 | 2026-11-11
Lebanon24
06:23 | 2026-11-11
Lebanon24
06:11 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24