الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدالتها الموسمية.اذ يسيطر طقس خريفي مستقر على بحيث تسود الاجواء الخريفية الباردة في الفترة المسائية و الصباحية، بخاصة في الداخل وفوق الجبال لتعود درجات الحرارة فترتفع تدريجا وتتخطى معدلاتها اعتبارا من الجمعة وحتى نهاية االاسبوع، مع استقرار في الحالة الجوية بسبب سيطرة منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني : 17 و 25 درجة، بين 14 و23 درجة، بين 8 و20 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدالتها الموسمية.الجمعة:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تلامس ال26 درجة.- الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 22 درجة.-الرياح السطحية : شمالية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%-حال البحر : مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.