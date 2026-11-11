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لبنان

المفتي قبلان: سيادة لبنان وحريته ليست هبة من أحد بل حقّ وطني

Lebanon 24
11-11-2026 | 05:59
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا، قال فيه :" لأن هذا البلد العزيز بكل طوائفه ومكوناته وصيغته الميثاقية يستحق البقاء، لذا شكّلت قوافل الدفاع الوطني والقتال السيادي أكبر خصائص بقاء لبنان، وتاريخ لبنان في هذا المجال طويل ومخضّب وغني بالتضحيات الوطنية الهائلة، والجامع المشترك يصبّ عند كل الطوائف وكل المضحّين، إلا أن الاحتلال الصهيوني عام 1982 شكّل لحظة الإلغاء الشامل للبنان وكان لا بد من الدفاع الوطني الإنقاذي للبنان، وهذا ما عبّرت عنه ضرورة المقاومة بكل فصائلها لحماية أصل وجود لبنان وإنقاذ دولته ومؤسساته ومشروعه الوطني".
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أضاف :"في تلك اللحظة وما بعدها لم يكن أي شيء بديلاً عن المقاومة وضرورتها، وذلك لأنّ السلطة اللبنانية وأجهزتها وإداراتها سقطت كلها بيد تل أبيب، وكان لا بد من منقذ وطني، ولم يكن أي منقذ وجودي للبنان إلا المقاومة، وهنا تكمن ضرورة المقاومة الوطنية وحيثيتها السيادية التي شكّلت منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة أكبر الضرورات الوجودية والسيادية للبنان".

ولفت المفتي قبلان في بيانه، الى انه "لا نحتاج لشرح كثير للحديث عن فشل السلطة وتخليها عن إدارة ملفات السيادة وقدرة الدفاع الوطني بخصوص لبنان، ويكفي للشاهد عليها في هذه الفترة تخلّي السلطة التنفيذية عن واجب الدفاع الوطني ومنع الجيش اللبناني من ذلك، فضلا عن هرولتها لتوقيع إتفاق الإطار الذي حول السيادة الوطنية إلى صفقة صهيونية قذرة، وكنا حذّرنا من ذلك وقلنا الأيام ستثبت ما نقول".

وتابع :"واليوم، السلطة تعيش تداعيات هذه الكارثة السيادية، فضلاً عمّا ينتابها من فشل وطني مروّع، ببساطة لأن واشنطن وتل أبيب مررت عبر هذه السلطة أسوأ إطار ينال من صميم بنية السيادة الوطنية، واليوم السلطة لا تملك أي إجابة وطنية أو سيادية سوى الفشل، والقضية هنا ليست لكسر الآخر مهما كان الآخر، بل لأنّ الدنيا كلّها تعرف أنّ لبنان كان محتلاً ولم يستطع أحد بهذا العالم هزيمة الجيش الصهيوني إلا المقاومة وناسها".

ولفت الى ان "القضية قضيّة وطن يجب حفظه والدفاع عنه، بدليل أن الحرب الحالية لم تكن أبدا حربا صهيونية بل حرب أميركا والأطلسي إلى جانب الجيش الصهيوني بكل إمكاناته الأسطورية، ورغم الترسانة العالمية وقدرات الدعم الأطلسي والإمكانات الدولية الإقليمية لم يستطع الجيش الصهيوني إلا اختراق 4 إلى 9 كيلو مترعمقاً ناحية الجنوب اللبناني وذلك بسبب الدفاع الأسطوري للمقاومة التي وقفت بوجه نصف ترسانة العالم، وهذا بالضرورة يثبت قدرة المقاومة على قتال أكبر مجموعة عسكرية عالمية ومنعها من تحقيق أخطر أهدافها الدولية الإقليمية".

واكمل المفتي قبلان :" كل ذلك وسط مقاومة أسطورية استبسلت بميادين الدفاع عن لبنان وما يلزم لوجوده ودور وظيفته الوطنية والسيادية، لدرجة أنّ الحديث عن إسرائيل الكبرى انتهى للأبد، والكلام هنا للسلطة التنفيذية، لأنّ لبنان يحتاج إلى ضامن دفاعي وطني وليس إلى إتفاق ورق حوّل لبنان إلى "صفقة أمنية صهيونية قذرة".

ورأى ان "اللحظة ليست للخصومة بل لما يلزم للدفاع الوطني بعيداً عن الإلتزامات الجانبية والأبواق الصهيونية، والحلّ فقط بالقدرة الوطنية، والتجربة الوطنية لمعادلة جيش شعب مقاومة أثبتت أنها أكبر ضمانات لبنان المحلية والإقليمية بل الدولية، وأي كلام خلاف ذلك ليس صحيحاً أبداً، ومنطق السيادة الوطنية يقول: لا يمكن المساومة على أي قدرات وطنية أو سيادية، غاية الأمر يجب تنظيم الدفاع الوطني والقدرات الداخلية بين الجيش والمقاومة بما يضمن حاجات لبنان السيادية اتجاه مختلف أعدائه وما يلزم من تهديدات إقليمية ودولية".

وقال :"وللتاريخ أقول: لا حلّ لأزمة السيادة اللبنانية وتهديداتها الصهيونية الأميركية الأطلسية إلا بتوظيف الجيش والمقاومة والإمكانات الشعبية والوطنية بأعظم منظومة دفاع وطني، وهي التي أثبتت طيلة عقود أنها ضمانة وجودية سيادية قلّ نظيرها بدنيا الإنسان".

وختم المفتي قبلان: "في يوم شهيد المقاومة، وكل شهداء لبنان، أقول: "سيادة لبنان وحريته ليست هبةً من أحد بل حقّ وطني انتزعته دماء الشهداء وتضحيات المدافعين عن لبنان وسيادته بوجه أعتى حروب القرن التي قادتها تل أبيب وواشنطن والمجموعة الأطلسية، وكل التحية والشكر للشهداء والجرحى والمدافعين الوطنيين الأكابر عن هذا البلد العزيز، لأنّ الإتكال على السلطة السياسية بهذا البلد كفيل بضياع أصل وجود لبنان، وما نريده من السلطة الحالية إعادة التموضع الوطني وبما يليق بواجب الدفاع السيادي عن لبنان".
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