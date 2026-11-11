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لبنان

11 تشرين الثاني: من يوم العُزّاب في الصين إلى مهرجان عالمي للتسوّق والحسومات

إعداد "لبنان24"

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Lebanon 24
11-11-2026 | 06:30
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11 تشرين الثاني: من يوم العُزّاب في الصين إلى مهرجان عالمي للتسوّق والحسومات
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لم يعد تاريخ 11 تشرين الثاني (11/11) مجرد يوم عادي على الروزنامة، بل تحوّل خلال السنوات الماضية إلى واحد من أبرز المواسم التجارية في العالم، حيث تتنافس المتاجر الإلكترونية والعلامات التجارية على تقديم عروض وتخفيضات واسعة، في ظاهرة باتت تُعرف عالمياً باسم يوم العُزّاب (Singles' Day)، وأصبحت تُقارن بموسم الجمعة السوداء (Black Friday) من حيث حجم الإقبال والمبيعات.
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لكن وراء هذا التاريخ قصة مختلفة تماماً عن التسوّق، إذ لم ينطلق بوصفه مناسبة تجارية، بل بدأ كتعبير اجتماعي وثقافي في الصين، قبل أن يتحول إلى حدث اقتصادي ضخم تتجاوز أصداؤه حدود البلد الآسيوي.
 
من الجامعات الصينية إلى الأسواق الإلكترونية
 
تعود جذور هذه المناسبة إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً إلى عام 1993، عندما اختار طلاب في جامعة نانجينغ الصينية يوم 11 تشرين الثاني للاحتفال بالعزوبية. وجاء اختيار التاريخ بسبب شكله الرقمي المكوّن من أربعة أرقام متشابهة (11/11)، والتي ترمز إلى أربعة أشخاص غير مرتبطين، أو أربعة أفراد يعيشون حالة العزوبية.
 
وكان الهدف من المناسبة، التي عُرفت باسم «يوم العُزّاب» (Singles' Day)، إيجاد مساحة اجتماعية للاحتفاء بالعزوبية، من خلال اللقاءات والأنشطة والتجمعات بين الأصدقاء، في مقابل المناسبات التقليدية التي تحتفي بالحب والعلاقات العاطفية، مثل عيد الحب في 14 شباط.
 
ومع مرور الوقت، انتشرت الفكرة خارج الأوساط الجامعية، وأصبحت مناسبة معروفة في الصين، قبل أن تلفت انتباه شركات التجارة الإلكترونية التي رأت فيها فرصة لتوظيف التاريخ في نشاط تجاري وتسويقي جديد.
 
عام 2009.. نقطة التحوّل من العزوبية إلى التسوّق
 
شكّل عام 2009 المحطة الأبرز في تاريخ 11/11، عندما قررت مجموعة «علي بابا» الصينية، عبر منصتها التجارية «تاوباو مول» التي أصبحت تُعرف لاحقاً باسم Tmall، استثمار هذه المناسبة لإطلاق حملة تسوّق إلكترونية واسعة.
 
وشاركت في التجربة الأولى 27 علامة تجارية فقط، مع تقديم تخفيضات وصلت إلى 50% وشحن مجاني داخل الصين. وكانت الفكرة الأساسية تشجيع المستهلكين على شراء الهدايا لأنفسهم، وتحويل يوم كان مرتبطاً بالعزوبية إلى مناسبة للاستهلاك والتسوّق.
 
وقد حققت التجربة نجاحاً لافتاً، إذ بلغت قيمة المبيعات نحو 52 مليون يوان صيني في يوم واحد، وهو ما دفع الشركة إلى توسيع المبادرة في السنوات اللاحقة، لتتحول تدريجياً إلى مهرجان تسوّق ضخم يستقطب ملايين المستهلكين وآلاف الشركات والعلامات التجارية.
 
ومع اتساع المشاركة، لم تعد المناسبة مقتصرة على السوق الصينية، بل بدأت تستقطب شركات دولية، وتحوّلت إلى منصة للترويج للمنتجات الإلكترونية والأزياء ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع. وفي عام 2015، اعتمدت «علي بابا» تسمية «مهرجان التسوّق العالمي 11.11»، في خطوة عكست طموحها لتوسيع نطاق الحدث عالمياً.
 
كيف أصبح 11/11 منافساً ل"البلاك فرايداي"؟
 
لم يكن انتشار 11/11 بمعزل عن التحولات التي شهدها قطاع التجارة الإلكترونية عالمياً، ولا عن نجاح مواسم التخفيضات الكبرى، وفي مقدمتها «البلاك فرايداي» (Black Friday)، الذي يُقام في الولايات المتحدة في اليوم التالي لعيد الشكر، ويشكّل تقليدياً بداية موسم التسوّق المرتبط بأعياد نهاية العام.
 
لكن ما ميّز يوم العُزّاب هو ارتباطه بتاريخ ثابت لا يتغير، هو 11 تشرين الثاني، إضافة إلى اعتماده بصورة أساسية على التسوّق الإلكتروني، وتقديم عروض ترويجية واسعة لفترة محدودة، ما ساهم في توفير حالة من المنافسة بين المتاجر والمنصات لاستقطاب المستهلكين.
 
وبذلك، أصبح 11/11 موعداً تجارياً قائماً بذاته، يسبق "البلاك فرايداي" بعدة أسابيع، ويمنح المستهلكين فرصة إضافية للاستفادة من التخفيضات قبل انطلاق موسم الأعياد والتسوّق في نهاية السنة.
 
ومن المهم التمييز بين المناسبتين: فـ«يوم العُزّاب» انطلق في الصين وتحول إلى مهرجان للتسوّق الإلكتروني، فيما تعود جذور" البلاك فرايداي" إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتحول بدوره إلى موسم عالمي للعروض والحسومات.
 
من يوم واحد إلى موسم عالمي للحسومات
 
مع تنامي التجارة الإلكترونية، لم تعد العروض المرتبطة بتاريخ 11/11 محصورة بأربع وعشرين ساعة، إذ بدأت بعض المنصات التجارية بتمديد الحملات لعدة أيام، سواء من خلال عروض مسبقة أو تخفيضات تستمر بعد الموعد الأساسي.
 
كما توسعت طبيعة العروض لتشمل قطاعات متعددة، أبرزها الهواتف الذكية والإلكترونيات والأزياء والعطور ومستحضرات التجميل والأثاث والأدوات المنزلية، فضلاً عن خدمات السفر والحجوزات، في محاولة لاستقطاب شرائح مختلفة من المستهلكين.
 
ولم تعد المنافسة مقتصرة على الشركات الصينية، بل دخلت متاجر ومنصات عالمية على خط هذه المناسبة، مستفيدة من انتشار ثقافة التسوّق عبر الإنترنت ومن قدرة الحملات الرقمية على الوصول إلى المستهلكين في مختلف الدول.
 
هل تحوّل 11/11 إلى فرصة حقيقية للتوفير؟
 
رغم الإغراءات التي ترافق هذا اليوم، فإن كثرة العروض لا تعني بالضرورة أن جميع التخفيضات تمثل فرصاً حقيقية للتوفير. فالمستهلك يحتاج إلى مقارنة الأسعار قبل الشراء، والتأكد من السعر الأصلي للمنتج، والانتباه إلى تكاليف الشحن والرسوم الإضافية وسياسات الاستبدال والاسترجاع.
 
كما أن التسويق المكثف والعروض المحدودة زمنياً قد يدفعان البعض إلى شراء منتجات لم يكونوا يخططون لشرائها أساساً، ما يجعل الوعي الاستهلاكي عاملاً أساسياً للاستفادة من هذه المواسم.
 
في المحصلة، تكشف قصة 11 تشرين الثاني كيف يمكن لمناسبة اجتماعية بسيطة أن تتحول، بفعل التسويق والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، إلى ظاهرة اقتصادية عالمية. فمن احتفال بالعزوبية بدأ بين طلاب جامعة صينية، إلى واحد من أكبر مواسم التخفيضات في العالم، بات الرقم 11/11 موعداً ينتظره المستهلكون والمتاجر على حد سواء، في مشهد يعكس التحول الكبير في أنماط الاستهلاك والتسوّق خلال العصر الرقمي.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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