تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كلامٌ عن أوباما و "حزب الله" وملف عمره 10 سنوات.. ماذا نشر تقرير فرنسي؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-11-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كلامٌ عن أوباما و حزب الله وملف عمره 10 سنوات.. ماذا نشر تقرير فرنسي؟
كلامٌ عن أوباما و حزب الله وملف عمره 10 سنوات.. ماذا نشر تقرير فرنسي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "JForum" الفرنسي المؤيد لإسرائيل تقريراً جديداً أعاد فيه إثارة اتهامات سابقة لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بتعطيل تحقيقات أمنية وقضائية، في إطار مساعي واشنطن لإنجاز الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.
Advertisement

التقرير الذي ترجمه "لبنان24" ركّز على ما وصفه بتدخل الاعتبارات السياسية والدبلوماسية في عمل الأجهزة الأمنية الأميركية، مشيراً إلى أن إدارة أوباما واجهت اتهامات بإعطاء الأولوية للمفاوضات مع طهران على حساب استكمال تحقيقات كانت تجريها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) وتم ذكر "حزب الله" في سياقها.
 
وبحسب الموقع، فإن القضية تعود إلى تحقيق أمني واسع عُرف باسم "مشروع كاساندرا" (Project Cassandra)، أطلقته السلطات الأميركية لملاحقة شبكات يُشتبه بتورطها في تهريب المخدرات وغسل الأموال، وسط شبهات بشأن ارتباط بعض المتورطين فيها بجهات محسوبة على "حزب الله".
 
وأشار التقرير إلى أن تقدم المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران ترافق، وفق الاتهامات التي أوردها، مع تأخير أو رفض طلبات اعتقال وملاحقة قضائية مرتبطة بالتحقيق، معتبراً أن الإدارة الأميركية سعت إلى تجنب أي إجراءات أمنية قد تؤدي إلى تعقيد المحادثات مع الجانب الإيراني.
 
ولفت الموقع إلى أن توقيع الاتفاق النووي في فيينا يوم 14 تموز 2015 تزامن مع ما وصفه بتراجع فعلي في مسار بعض التحقيقات، مستعيداً تقارير صحفية نُشرت عام 2017 وتحدثت عن احتمال تدخل حسابات البيت الأبيض السياسية في قرارات تتعلق بالملاحقات الأمنية.
 
وفي هذا السياق، اتهم التقرير إدارة أوباما بالتساهل مع بعض الملفات الأمنية لضمان استمرار المسار الدبلوماسي مع إيران، معتبراً أن هذه القضية تطرح تساؤلات بشأن حدود تأثير السلطة السياسية في عمل المؤسسات الأمنية والقضائية الأميركية.
 
وتحدث الموقع أيضاً عن إلغاء مؤتمر كان مقرراً عقده مطلع عام 2016 بالتنسيق بين وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، للإعلان عن توقيف مشتبه بهم في فرنسا. كذلك، أشار إلى الإفراج بكفالات عن بعض الموقوفين وإغلاق ملفات قضائية، رابطاً هذه الإجراءات باعتبارات دبلوماسية، من دون تقديم أدلة قضائية حاسمة تثبت وجود قرار سياسي موحد وراءها.
 
وتناول التقرير كذلك الجانب الاقتصادي من سياسة الانفتاح على إيران، مستشهداً بطلبية إيرانية لشراء 118 طائرة من شركة "إيرباص"، بقيمة قُدرت بنحو 25 مليار دولار، في المرحلة التي أعقبت الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات.
 
واعتبر الموقع أن هذه التطورات تعكس حجم المصالح السياسية والاقتصادية التي ارتبطت بالاتفاق، متسائلاً عما إذا كانت إدارة أوباما قد قدمت اعتبارات التفاهم مع طهران على أولويات أمنية أخرى.
 
وفي سياق متصل، أورد التقرير فرضيات تتعلق بمصادر تمويل شبكات مرتبطة بـ"حزب الله"، ونقل عن الصحافي بنجامين سير تساؤلات بشأن احتمال انتقال موارد مالية من هذه الشبكات إلى حركة "حماس". غير أن التقرير نفسه أقرّ بعدم وجود أدلة تثبت صلة مباشرة بين الأموال المشار إليها وهجمات 7 تشرين الأول 2023.
 
وفي المحصلة، أعاد موقع "JForum" توجيه الانتقادات إلى إدارة أوباما، متهماً إياها بالسماح للاعتبارات الدبلوماسية بالتأثير في مسار تحقيقات أمنية حساسة، بهدف المحافظة على فرص التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني.
 
ومع ذلك، فإن الاتهامات التي استعادها التقرير تستند إلى معطيات وتقارير صحفية سابقة، ولا تشكل دليلاً قضائياً حاسماً على أن إدارة أوباما أصدرت قراراً مباشراً بتعطيل التحقيقات، كما أنها لا تستند إلى نتائج تحقيق قضائي جديد يثبت هذه الاتهامات.
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا سيشهد "حزب الله" بعد 5 سنوات؟ مفاجأة في تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 01:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير أميركي عن "حزب الله".. كلام عن "البيئة"
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 01:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركيّ جديد عن برّي و"حزب الله".. كلامٌ عن "ضغوط"
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 01:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير جديد عن سوريا و "حزب الله".. ماذا قال عن الشرع؟
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 01:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

البيت الأبيض

الإيراني

العقوبات

الأوروبي

إسرائيل

واشنطن

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-11-11
Lebanon24
16:15 | 2026-11-11
Lebanon24
15:08 | 2026-11-11
Lebanon24
14:28 | 2026-11-11
Lebanon24
14:21 | 2026-11-11
Lebanon24
14:20 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24