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لبنان

" الاعتدال الوطني" استنكر الحملات على وزير الداخلية والأجهزة الأمنية

Lebanon 24
11-11-2026 | 08:08
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الاعتدال الوطني استنكر الحملات على وزير الداخلية والأجهزة الأمنية
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استنكر تكتل "الاعتدال الوطني" الحملات الممنهجة التي تستهدف وزارة الداخلية والبلديات، بشخص وزيرها العميد أحمد الحجار، والأجهزة الأمنية التابعة لها، على خلفية الأعمال والجهود التي تبذلها الوزارة ومؤسساتها في خدمة المواطنين، وحفظ الأمن، وتطبيق القانون."
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واعتبرإن "هذه الحملات، التي تأتي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، لا يمكن فصلها عن النجاحات التي تحققها الوزارة والأجهزة الأمنية في ملاحقة الجرائم وكشف مرتكبيها، ومكافحة المخالفات، وفرض النظام، بما يعزز أمن الوطن ويحمي مصالح المواطنين".



واكد" وقوفه إلى جانب وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وشعبة المعلومات، ودعمه الكامل للجهود الوطنية التي يبذلونها في سبيل حماية الأمن والاستقرار، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية والتعاون والتكاتف".



واوضح إن" الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يقتضي دعم المؤسسات الشرعية والوقوف إلى جانبها، لا استهدافها أو التشكيك بجهود العاملين فيها، ممن يؤدون واجباتهم بروح وطنية ومسؤولية عالية دفاعاً عن لبنان ومؤسساته وأمن أبنائه".
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