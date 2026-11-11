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لبنان

لجنة الخارجية والمغتربين ناقشت في حضور سفير فلسطين وكلاوس الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات

Lebanon 24
11-11-2026 | 08:10
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لجنة الخارجية والمغتربين ناقشت في حضور سفير فلسطين وكلاوس الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات
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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة اليوم، برئاسة النائب فادي علامة وحضور سفير دولة فلسطين محمد الأسعد ومديرة "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس و النواب الأعضاء. 
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وقال علامة بعد الجلسة : "اليوم في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين استضفنا السفير رامز دمشقية وسفير دولة فلسطين في لبنان ومديرة وكالة "الأونروا" في لبنان، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنواب. وكان الهدف من اللقاء،هو الاطلاع على الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي تم اطلاقها منذ حوالي الأسبوعين في السرايا الحكومية". 

أضاف :"وهذا موضوع يعني كل اللبنانيين، وكان لا بد ان نطلق دراسته والنقاش فيه وسيكون ضمن مسار طويل، واللجنة تامل انه خلال ستة أشهر، أن تكون معالم الخطة قد اتضحت والخطة تناولت سبعة محاور تنفيذية، محور له علاقة بالسلاح والمظاهر المسلحة والامن والدفاع ومحور له علاقة بالقضاء والسيادة القانونية ومحور له علاقة بادارة المخيمات ومحور يتعلق بالمسح الاقتصادي والاجتماعي واخر بالرعاية الدولية والدعم الدولي لمسار الموضوع ومحور له علاقة بالمشاركة المجتمعية" .

وأوضح انه "تم شرح الاطار العام للخطة وهي خطة طموحة. وكانت هناك اكثر من ملاحظة عند النواب حول حق العودة ،أي الشق السياسي للإخوة اللاجئين ومسار هذه الخطة وتنفيذها". 

أخذنا بالملاحظات والسفير والحضور اخذوا بالملاحظات .وسيكون هناك مسار طويل لها في فترة معينة. ونأمل ان تصل إلى نتيجة. وكان هناك مطلب من النواب ان يكون هناك توصية من اللجنة ونعرضها امام الهيئة العامة للنقاش. وهذا ما سنقوم به ونأمل ان تحصل لقاءات ثانية وزيارة لبعض المخيمات سننسقها مع الدكتورة كلاوس".
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