"لحوم" داخل "زريبة تنك" في صيدا.. مشهد مقزّز وتوقيف حصل!

صادرت فرق مصلحة الصحة في محافظة الجنوبي، بمساعدة عناصر من ، 350 كيلوغراماً من اللحوم وأعضاء الماشية الداخلية، كانت مخزّنة داخل زريبة من ألواح التنك على في .

وتبيّن أن عاملاً سورياً كان يجمع هذه اللحوم ويبيعها إلى المحال التجارية، رغم تخزينها في ظروف غير صحية، وسط برادات غير نظيفة وانتشار القوارض والحشرات والروائح الكريهة في المكان.

وبإشارة من في الجنوب، القاضي ، جرى إقفال البرادات بالشمع الأحمر، وتوقيف العامل السوري لدى أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.