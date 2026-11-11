سلامة: صون التراث لا يقتصر على حفظ الأبنية والآثار بل يشمل حماية الذاكرة الجماعية

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التقى وفدا من طلاب مدرسة القلبين الأقدسين - ، ترافقهم المديرة الاخت نوال خلال زيارتهم اليوم ، حيث شرح لهم دور في حفظ وصون التراث والإرث الثقافي.وأوضح سلامة "أن صون التراث لا يقتصر على حفظ الأبنية والآثار والمخطوطات فقط، بل يشمل أيضاً حماية الذاكرة الجماعية، والعادات والتقاليد، والوثائق والكتب، وكل ما يشكل هوية الثقافية والحضارية، ونقله للأجيال ".وأعطى الوزير للطلاب أمثلة على هذا الدور، من خلال المعارض التي نظمتها الوزارة، ومنها معرض "الخمسون"، لمناسبة مرور خمسين سنة على ، ومعرض استذكار انفجار مرفأ وتخليد ذكرى الضحايا، وصولاً إلى إقامة معرض "بين سطور "، لمناسبة الذكرى المئوية للدستور اللبناني.وأكد سلامة "أن هذه المعارض لا تهدف إلى استعادة الماضي فقط، بل إلى تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ بلدهم، وتعلم العبر منه، وبناء ذاكرة وطنية جامعة تقوم على الحقيقة والمصالحة".وفي ختام الزيارة، شدد سلامة على "أن الشباب هم مستقبل لبنان، وأن معرفتهم بتاريخهم ودستورهم وتراثهم هي الخطوة الأولى للمشاركة الواعية في الحياة العامة وبناء وطن أفضل".