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لبنان

سلامة: صون التراث لا يقتصر على حفظ الأبنية والآثار بل يشمل حماية الذاكرة الجماعية

Lebanon 24
11-11-2026 | 09:37
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سلامة: صون التراث لا يقتصر على حفظ الأبنية والآثار بل يشمل حماية الذاكرة الجماعية
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التقى وزير الثقافة غسان سلامة وفدا من طلاب مدرسة القلبين الأقدسين - عين نجم، ترافقهم المديرة الاخت نوال عقيقي خلال زيارتهم اليوم المكتبة الوطنية، حيث شرح لهم دور وزارة الثقافة في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث والإرث الثقافي.
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وأوضح سلامة "أن صون التراث لا يقتصر على حفظ الأبنية والآثار والمخطوطات فقط، بل يشمل أيضاً حماية الذاكرة الجماعية، والعادات والتقاليد، والوثائق والكتب، وكل ما يشكل هوية لبنان الثقافية والحضارية، ونقله للأجيال القادمة".

وأعطى الوزير للطلاب أمثلة على هذا الدور، من خلال المعارض التي نظمتها الوزارة، ومنها معرض "الخمسون"، لمناسبة مرور خمسين سنة على الحرب الأهلية، ومعرض استذكار انفجار مرفأ بيروت وتخليد ذكرى الضحايا، وصولاً إلى إقامة معرض "بين سطور الدستور"، لمناسبة الذكرى المئوية للدستور اللبناني.

وأكد سلامة "أن هذه المعارض لا تهدف إلى استعادة الماضي فقط، بل إلى تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ بلدهم، وتعلم العبر منه، وبناء ذاكرة وطنية جامعة تقوم على الحقيقة والمصالحة".

وفي ختام الزيارة، شدد سلامة على "أن الشباب هم مستقبل لبنان، وأن معرفتهم بتاريخهم ودستورهم وتراثهم هي الخطوة الأولى للمشاركة الواعية في الحياة العامة وبناء وطن أفضل".
 
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