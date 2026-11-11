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لبنان

نجل إردوغان في بيروت: انفتاح يتجاوز الدبلوماسية

Lebanon 24
11-11-2026 | 23:00
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نجل إردوغان في بيروت: انفتاح يتجاوز الدبلوماسية
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كتبت ندى ايوب في " الاخبار": تكتسب زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بيروت اليوم، أهمية تتجاوز طابعها البروتوكولي. فالزيارة تأتي في لحظة لبنانية مأزومة، فيما يتزايد الحضور التركي في ملفات المنطقة، وتبرز مؤشرات إلى رغبة أنقرة في توسيع نفوذها السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان، مستفيدة من شبكة علاقاتها الإقليمية ومن الفراغ الذي يتركه عجز القوى المحلية عن بلورة سياسة خارجية متماسكة. ولا يمكن فصل هذه الزيارة عن المشهد الإقليمي الأوسع، حيث يتعامل أكثر من طرف مع لبنان بوصفه ساحة نفوذ وتجاذب.
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وفي هذا السياق، تتحرك الإمارات لتوسيع حضورها. فوفق معلومات «الأخبار»، لن تكتفي أبو ظبي بوفد رجال الأعمال الكبير الذي زار لبنان أخيراً، بل تستعد للعودة قبل نهاية العام بوفد اقتصادي يضم رجال أعمال، مع استمرار اهتمامها بالموانئ والمرافق، إلى جانب مبادرات في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وقالت مصادر متابعة إن نائب رئيس الحكومة طارق متري بادر، قبل أشهر، إلى توجيه الدعوة إلى أردوغان، في إطار توجه يرمي إلى «إعطاء العلاقات اللبنانية - التركية بُعداً يتجاوز الاتصالات الحكومية والدبلوماسية التقليدية، وفتح المجال أمام حضور تركي أوسع في الأوساط السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية اللبنانية».

ويُعدّ متري العرّاب السياسي لهذا المسار، بعدما عمل خلال الأشهر الماضية على فتح قنوات مباشرة مع القيادة التركية. غير أن هذا التوجه لا يحظى بإجماع داخلي. إذ عبّرت أطراف وجهات قريبة سياسياً من رئيس الجمهورية جوزاف عون عن عدم ارتياحها للزيارة، وعن خشيتها من أبعاد تتجاوز إطارها السياسي المعلن. ويستهل أردوغان لقاءاته بزيارة الرؤساء الثلاثة، فيما تقتصر لقاءاته السياسية خارج إطار الرؤساء وبعض الوزراء والمراجع الدينية على موعدين: الأول مع وليد جنبلاط، والثاني مع بهية الحريري. ولا توجد مواعيد مع حزب الله أو سواه من الأحزاب ورؤسائها، خلافاً لما أُشيع. ولم تبادر الرياض حتى الآن إلى التدخل لعرقلة الزيارة، رغم أن حضور إردوغان في بيروت لا يروق لها.

وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار":مصادر سياسية مطلعـة ترى بـأن تركيا تريد لعب دور محوري في مساعدة لبنان على خفض التصعيد وتثبيت الاستقرار، عبر المسارات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، مستفيدة من التحولات الإقليمية والدولية الراهنة. فما أعلنه وزير خارجيته ماركو روبيو أخيراً عن إمكانية الاستعانة بجهة مدنية وليس عسكرية، لمراقبة تنفيذ «اتفاق الإطار»، سيسهل على تركيا الانخراط في آليات المراقبة، والترتيبات الأمنية البديلة بعد «اليونيفيل»، إن من خلال المشاركة في أي بعثة مراقبة مدنية أو تقنية، على ما جاء على لسان الرئيس التركي، خلال لقائه كلاًّ من عون وسلام، أو عبر التعاون الثنائي مع الجيش. كذلك، فإن أنقرة، وفق المصادر نفسها، قد ربطت مشاركتها في الترتيبات الأمنية المستقبلية جنوباً، بضرورة الإستمرار في دعم الجيش وتقوية مؤسسات الدولة. فقد يُساهم تعزيز قدراته وتأمين المعدات والتدريب لعناصره، في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهو الشرط الأساسي الذي تطالب به واشنطن والمجتمع الدولي، لإتمام الانسحاب «الإسرائيلي» التدريجي من جنوب لبنان.
وإذا كانت تركيا تسعى إلى توطيد علاقتها مع الطائفة السنية في لبنان، غير أن مؤشرات الترحيب من حزب الله وحركة «أمل» بأي دور أو زيارة تركية، تُشكل عاملاً قد يساعد أنقرة على لعب دور وساطة مقبول من مختلف الأطراف، لتثبيت الهدوء بعد رحيل القوات الدولية.

كما تسعى تركيا وفق المصادر، إلى تعزيز الحوار اللبناني- السوري، وتدفع نحو تطوير العلاقات المؤسساتية بين بيروت ودمشق برعاية وتسهيل منها، بما يخدم استقرار البلدين ويغلق بؤر التوتر الحدودية.  
 
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