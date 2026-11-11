ضغوط دولية لفرض وقائع ما بعد "اليونيفيل":من يعيد الجنوب إلى أهله؟

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والقاصي والداني يدرك جيدا، بان ما تقوم به المؤسسة العسكرية من مهام يبقى تحت سقف التفاهمات الضمنية، التي يعرف المتخاصمون في السياسية سقوفها جيدا، اما تحميل المسؤولية جزافا للجيش، فباتت لعبة مكشوفة لن تغير من الوقائع الكثير، خصوصا ان المرجعيات السياسية الرسمية في مراكز القرار، مقتنعة بصوابية الرؤية المفصلة التي عرضها قائد الجيش. وبما ان مسألة اقالة قائد الجيش دونها الكثير من العقبات في السياسة والامن، على الرغم من الضغوط الاميركية المكثفة في هذا الاتجاه، فان ما جرى راهنا رفع ممنهج للضغوط، في خضم المناقشات الجارية بين وباريس، ومن خلف الستار «اسرائيل» ، حول الترتيبات الامنية في الجنوب بعد انسحاب قوات «اليونيفيل»، وبات واضحا ان محاولة حشر القيادة العسكرية في «الزاوية» خطوة تمهيدية، لمحاولة فرض شروط قاسية على «اليرزة»، سبق ورفضتها في اطار الدور الذي سيلعبه الجيش في المناطق الجنوبية. والامر يرتبط بمسألتين رئيسيتين: الاولى التنسيق المباشر مع قوات الاحتلال، والثانية العودة الى فكرة انشاء لواء خاص ذات لون طائفي او سياسي معاد لحزبهذه الافكار لا تزال على الطاولة، تقول مصادر دبلوماسية، وعادت من جديد للتداول بين الفرنسيين والاميركيين في ضوء النقاشات الثنائية، المنسقة مع «اسرائيل» حول القوة التي ستحل مكان «اليونيفيل»، وفي موقف مريب، يبدو ان الفرنسيين تراجعوا خطوة الى الوراء في مسالة تحييد الجيش عن الضغوط، وباتوا اكثر ليونة من قبل، لتمرير ترتيبات معينة، مقابل دور في القوة الجديدة في الجنوب، لكن المسألة معقدة اكثر مما يظن البعض، فمن جهة يدرك الفرنسيون ان ثمة لاعبا لا يمكن تجاوزه في هذه المسألة، وشروطه واضحة في هذا الاطار، وتتجه الامور للمزيد من التعقيد في ضوء ارتفاع نسق الخلاف بين طهران وباريس. ومن جهة اخرى لا يمكن لاحد تجاوز «الفيتو» الذي تضعه قيادة الجيش على مسلمات غير قابلة للنقاش. ولذلك من المتوقع ان يرتفع نسق الهجمة على المؤسسة العسكرية.وكتب ابراهيم حيدر فية النهار":لن يكون المشهد السياسي اللبناني والعسكري جنوباً على حاله بعد الانتخابات والأميركية. فقد بات واضحاً أن النتائج التي أدت إلى خسارة أميركياً وإزاحة بنيامين نتنياهو، ستترك انعكاسات على مسار المفاوضات بين وإسرائيل، المجمدة حتى إشعار آخر، وعلى اتفاق الإطار الذي يبقى بالنسبة إلى الإدارة الأميركية الناظم للعلاقة بين البلدين.لا تزال واشنطن حتى الآن تصرّ على فصل لبنان عن مسار ، لذا تتمسك باتفاق الإطار، الأمر الذي يعني أميركياً أن لا عودة إلى القرار 1701، إلا من ضمن اتفاق الإطار، كما لا عودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949، وكذلك لا تبني لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لوقف الأعمال العدائية الذي رعته أميركا نفسها في ولاية جو بايدن الديموقراطية مع فرنسا، واستحالة عودة جبهة الجنوب إلى ما قبل "طوفان الأقصى"، أي إلى المرحلة التي شهدت ما كان " " يراه "توازن ردع" منذ انسحاب عام 2000 وبعد حرب تموز 2006. الثابت حتى الآن أن الشروط الأميركية لا تزال على حالها، بل إنها ترفع سقف الضغوط على لبنان وتلوّح بمزيد من للسير بنزع سلاح "حزب الله". لا تفيد "حزب الله" شعارات لم تعد تصلح في مواجهة إسرائيل، بعدما فوّت فرصاً كانت مؤاتية لإعادة بناء الدولة، وقد ننتظر طويلاً عودة الجنوب إلى أهله.