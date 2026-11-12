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لبنان

"التيار" الى جانب الجيش

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-11-2026 | 02:45
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اتخذ "التيار الوطني الحر" قراراً سياسياً واضحاً بالوقوف الكامل إلى جانب قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، في مواجهة الحملات التي تستهدفه خلال المرحلة الراهنة.
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وبحسب أوساط مطلعة، فإن قيادة "التيار" تعتبر أن استهداف قائد الجيش ومحاولة التفرد بالمؤسسة العسكرية من قبل بعض القوى السياسية أمر لا يمكن السكوت عنه، خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وتشير الأوساط إلى أن هذا التوجه سيُترجم بمواقف سياسية وإعلامية أكثر وضوحاً خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار الهجوم على هيكل، بما يعكس قراراً بعدم ترك قيادة الجيش وحيدة في مواجهة الضغوط السياسية المتصاعدة.

المصدر: لبنان 24
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