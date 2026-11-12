"التيار" الى جانب الجيش

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اتخذ " " قراراً سياسياً واضحاً بالوقوف الكامل إلى جانب قائد العماد ، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، في مواجهة الحملات التي تستهدفه خلال المرحلة الراهنة.وبحسب أوساط مطلعة، فإن قيادة " " تعتبر أن استهداف ومحاولة التفرد بالمؤسسة العسكرية من قبل بعض أمر لا يمكن السكوت عنه، خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها .وتشير الأوساط إلى أن هذا التوجه سيُترجم بمواقف سياسية وإعلامية أكثر وضوحاً خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار الهجوم على هيكل، بما يعكس قراراً بعدم ترك وحيدة في مواجهة الضغوط السياسية المتصاعدة.