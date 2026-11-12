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لبنان

منتخب لبنان في البصرة: بوقرة يختبر مشروعه الشاب ويراهن على المغتربين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-11-2026 | 04:30
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منتخب لبنان في البصرة: بوقرة يختبر مشروعه الشاب ويراهن على المغتربين
منتخب لبنان في البصرة: بوقرة يختبر مشروعه الشاب ويراهن على المغتربين photos 0
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يخوض منتخب لبنان لكرة القدم غداً الجمعة مباراة افتتاح "بطولة البصرة الدولية الرباعية الودية" أمام العراق المضيف، عند الخامسة مساءً بتوقيت بيروت، بعدما تقرر تقديم موعدها 24 ساعة لأسباب تنظيمية، في بطولة تشارك فيها أيضاً إيران وفلسطين. ولا تكمن أهمية هذه المشاركة في نتائجها الودية، بل في كونها محطة جديدة في مشروع إعادة البناء الذي يقوده المدرب الجزائري مجيد بوقرة، ويقوم بشكل متزايد على استقطاب لاعبين من أصول لبنانية ينشطون في الخارج.
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وكان الاتحاد اللبناني قد عيّن بوقرة في كانون الثاني الماضي خلفاً للمونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش الذي أقيل بسبب سوء النتائج، معلناً أن المرحلة تتطلب إعادة بناء واستثمار الطاقات الشابة. غير أن البداية جاءت قاسية، إذ خسر المنتخب في أول مباراة لمدربه الجديد أمام اليمن 0-2 في حزيران، رغم أن التعادل كان يكفيه للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، ليخطف اليمن البطاقة بفارق نقطة واحدة. ومنذ ذلك الحين، بات الهدف بناء منتخب قادر على المنافسة في تصفيات كأس العالم 2030 التي تنطلق في أيلول 2027، وهو ما يفسر حرص الجهاز الفني على خوض أكبر عدد من المباريات القوية لمنح اللاعبين الجدد خبرة دولية.
وأبرز ما تحمله القائمة الحالية انضمام رضا خضرة، لاعب قره باغ الأذربيجاني البالغ 25 عاماً، والمولود في برلين، بعد جهود طويلة بذلها الاتحاد لإقناعه بتمثيل لبنان. ويملك خضرة مسيرة لافتة، إذ لعب مع رديف بوروسيا دورتموند، ومثّل منتخبات ألمانيا للفئات العمرية، ثم تنقل بين أندية إنكليزية بينها برايتون وشيفيلد يونايتد وبرمنغهام سيتي، قبل اللعب في فرنسا مع ريمس ولو هافر. وأشار بوقرة إلى أن الشغف بتمثيل المنتخب لا يقل أهمية عن المستوى الفني، في إشارة إلى معيار يعتمده في اختيار اللاعبين.
ولا يقتصر هذا التوجه على خضرة، فالقائمة تضم لاعبين محترفين في أندية مثل كومو الإيطالي وهانوفر الألماني وباتشوكا المكسيكي وألفيركا البرتغالي وأوديفولد السويدي، إلى جانب ركائز من الدوري المحلي، أبرزهم لاعبو النجمة والأنصار وجويا والعهد. وضمّت القائمة أربعة أسماء جديدة مقارنة بالتجمع السابق. غير أن الحارس جوزف بتروني، المحترف في سان أنطونيو الأميركي، اعتذر عن الالتحاق لأسباب خاصة، فاستدعى بوقرة حارس الصفاء أنطوان دويهي لتتقلص القائمة إلى 23 لاعباً.
ويطرح هذا الخيار سؤالاً جوهرياً حول مستقبل المنتخب، فاستقطاب لاعبي الاغتراب يرفع المستوى الفني ويمنح المنتخب خبرة الملاعب الأوروبية، لكنه يتطلب وقتاً لتحقيق الانسجام بين لاعبين نشأوا في مدارس كروية مختلفة وبين لاعبي الدوري المحلي. ومن هنا تكتسب مواجهة العراق، الذي يملك منتخباً منظماً وجمهوراً كبيراً، أهمية خاصة كاختبار حقيقي لمدى انسجام هذه التشكيلة.
وسيتابع المنتخب مشاركته بمباراة ثانية الثلاثاء المقبل، على أن تشكل البطولة بداية تقييم عملي لمشروع بوقرة، الذي لم يعد يُقاس بنتيجة مباراة ودية، بل بقدرته على تحويل مجموعة من اللاعبين القادمين من بيئات مختلفة إلى منتخب متماسك قبل أن تبدأ التصفيات المونديالية.
 
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