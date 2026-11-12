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لبنان

مطارنة الروم الكاثوليك: إذا غرق لبنان فلن ينجو أحد

Lebanon 24
12-11-2026 | 04:36
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ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الدوري للمطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات، في المقر البطريركي في الربوة. وتداول الآباء في الشؤون الرعويّة والاجتماعيّة والوطنيّة الطارئة، في ظلّ التطورات المتسارعة التي تهدّد الوطن من مفاصله كافة. 
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في نهاية المداولات، دعا المجتمعون في بيان، "بكلّ محبّة ورجاء، جميع المكوّنات اللبنانيّة إلى تحكيم العقل والتحلّي بالحكمة والمسؤوليّة الوطنية؛ إذ إنّه إذا غرق لبنان فلن ينجو أحد. ونبّهوا من "التغييرات والتحولات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة والعالم، داعين إلى عدم تقديم أيّ رهانات أو حسابات خارجيّة على المصالح الوطنيّة العليا".

وشدّدوا على "وقوفهم إلى جانب فخامة رئيس الجمهوريّة في مساعيه الرامية إلى وقف الحرب وضمان الانسحاب من الجنوب، ودعم الجيش اللبنانيّ والمؤسّسات الشرعيّة. كما يؤكّدون ضرورة خفض سقف التحدّيات المتبادلة، وتحييد الداخل اللبنانيّ عن السجالات والخطابات المتشنّجة، والعودة إلى أحكام الدستور والقانون منعاّ للانقسام وتثبيتاً للسلم الأهليّ".

وحثّوا على "إشاعة روح التسامح ونشر ثقافة المحبّة والشراكة، لتأكيد هوية لبنان كوطنٍ يتّسع لجميع أبنائه بروح العيش المشترك".

وتوقّفوا "بكثير من القلق عند موجة الهجرة المتصاعدة، التي تُفرغ لبنان تدريجيًّا من طاقاته الشبابيّة المنتجة وتُحوّله إلى مجتمعٍ هَرِم، ورأوا أنّ "هذه الظاهرة تعود إلى تدهور الأوضاع الاقتصاديّة وفقدان الثقة، فضلاً عن استمرار حجز أموال المودعين لما يزيد عن ستّ سنوات، وهو ما يُعدّ إجراءً غير مسبوق في التاريخ الماليّ للدول".
 
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