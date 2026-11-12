الجميّل: لماذا لا نسلّم الكهرباء إلى القطاع الخاص؟

دعا رئيس الجميّل، خلال الجلسة التشريعية، إلى "إحداث تغيير جذري في قطاع الكهرباء، عبر خصخصته بصورة لامركزية، وصولاً إلى إقفال " " ووقف الإنفاق العام عليها"، مشيراً إلى أن "التجارب أظهرت عجز الدولة عن معالجة المشكلات البنيوية والمتراكمة في هذا القطاع".

وبدأ الجميّل مداخلته بالتأكيد: "لدينا ثقة بالوزير جو صدي، ولديه كفاءة عالية، لكن التجربة أظهرت أن إدارة ملف الكهرباء، في ظل مشكلاته المتراكمة، تستوجب تغييراً بنيوياً في طريقة التعاطي معه".

وتساءل: "لماذا لا نسلّم الكهرباء إلى القطاع الخاص؟"، لافتاً إلى أن "القطاع الخاص قادر على تولّي الإنتاج والتوزيع والجباية، فيما برهنت الدولة عجزها عن إدارة هذا القطاع بفاعلية".

واستحضر الجميّل تجربة كهرباء الناجحة، التي "تنتج وتحقق نسبة جباية تبلغ 95%"، معتبراً أن "رفع يد الدولة عن الكهرباء يحدّ من الفساد والهدر، وينهي الكارثة التي وصلنا إليها".