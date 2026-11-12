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مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 12/11/2026* مقدمة نشرة الـ"أن بي أن"بين الأمن جنوبا وعاصمة والتشريع في جلسة تحت قبة البرلمان والدبلوماسية التي حملت بلال رجب طيب اردوغان الى لبنان تراوحت الأحداث والحراكات على المستوى المحلي.فعلى صعيد الاعتداءات الاسرائيلية لم يضف جديد على القصف اليومي سوى تفجير عدد من المسيرات لنفسها في بعض القرى.اما على مستوى الأمن الداخلي فبرزت مجموعة أحداث ابرزها مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في شقة في في ظل تفلت اعلامي مقيت وتوظيف سياسي بشع للحادثة.وإحباطا لهذا التوظيف أعلنت الحكومة العراقية اليوم التوصل الى جميع تفاصيل القضية مشيرة الى ان هناك موقوفين لبنانيين احترازيا وان الأشخاص الذين كانوا مع المغدور لهجتهم سورية.واكد رئيس هيئة الاعلام الأمني الفريق سعد معن انه سيتم الوصول الى الجناة بعد وقت قصير.ولوح الاعلام الأمني العراقي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج خطابات التحريض وإثارة النعرات الطائفية.برلمانيا جلسة تشريعية دسمة لمجلس النواب في جدول اعمالها اكثر من ثلاثين مشروع واقتراح قانون يقارب معظمها هموم الناس وحاجاتهم في الشؤون الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والخدماتية والانمائية والتربوية والعقارية.ومن البنود الحيوية التي اقرها المجلس في الجلسة الصباحية فتح اعتماد بمئة مليون دولار من احتياطي الموازنة لسداد جزء من مستحقات مؤسسة الكهرباء لدى الادارات والمؤسسات العامة وإحالة مشروع الى لجنة الأشغال لفتح اعتماد لدعم السائقين العموميين والموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في الشؤون المالية والعسكرية بين وتركيا.ومن المصادفات ان اقرار هذه الاتفاقية تزامن مع زيارة نجل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للبنان حيث بدأ مروحة من اللقاءات مع سياسيين وحزبيين وروحيين.واكد بلال اردوغان - وهو رئيس جمعية نشر - دعم بلاده ما تقوم به السلطة بهدف بسط سيادة كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة.على المسرح الاقليمي يتجاذب الملف الأميركي - الايراني خيارا الحرب والسلم.وبرزت تقارير عن رغبة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إجراء محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بغطاء من الرئيس دونالد ترامب.لكن هذه الرغبة لم تلق تجاوبا إيرانيا - أقله في العلن - واتهم رضائي واشنطن بترويج اخبار عن مفاوضات واجتماعات بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض اسعار النفط بينما لم تتلق طهران الرد الصريح الذي طلبته على شروطها السبعة.وعلى جاري نهجها العدواني والتصعيدي ظل هاجس اسرائيل النفخ في أبواق شن حرب جديدة على ايران وسط تقارير عبرية عن استمرار استعدادات الجيش الاسرائيلي لاحتمال تنفيذ هجوم عسكري.هذا الأمر فجر سجالا جديدا بين رئيس الحكومة المكلف غادي آيزنكوت ورئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو اللذين عقدا لقاء بعد تراشق بالبيانات النارية.=======* مقدمة الـ"أم تي في"الحكومة لم تعد معلقة على خط التوتر العالي كهربائياً.فمجلس النواب أقر مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الادارات والمؤسسات العامة، ما يعني ان الوزير جو صدي ربح جولة في معركته الهادفة الى تحصيل حقوق المؤسسة.التهدئة الكهربائية التي ستتبلور غدا من خلال مشاركة وزير الطاقة في جلسة الحكومة المخصصة للكهرباء، لا تنعكس على الواقع الامني. في الجنوب الوضع على حاله، فالمعلومات الواردة تفيد ان ثمة توجها اميركيا لتشكيل قوة دولية بديلا من اليونيفيل لا تنحصر مهامها في الجنوب بل تشمل مساعدة الجيش على تطبيق اتفاق الاطار حيث تستلزم الحاجة على امتداد لبنان، وذلك بموجب قرار اممي جديد. فهل يشكل التدبير المذكور خطوة عملية على طريق حصر السلاح، بعدما ثبت ان الدولة في لبنان لا تريد تحقيق هذا الامر؟=======* مقدمة "المنار"مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوصي بمراجعة العقيدة النووية، فهل يراجع أهل العدوان خياراتهم قبل فوات الأوان؟بقفزة استراتيجية، رد الإيرانيون على أم القنابل الأميركية وأبي المغامرات الصهيونية، فاستجاب مجلس الخبراء للمطالب الشعبية والوطنية، موصيا بإعادة دراسة مسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومراجعة العقيدة الدفاعية، في ظل التهديدات المتكررة ضد المعرفة النووية الإيرانية وسط صمت المؤسسات الدولية المعنية.ولمن يعنيهم الأمر، فإن التوصية هذه، وإن كانت غير ملزمة لقائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، لكنها تعينه في أي خيار قد يتخذه لحماية الجمهورية الإسلامية، وتشكل مؤشرا إلى أن القرار الإيراني بمواجهة العدوان بكل السبل ليس للاستهلاك الإعلامي.أما المواقف المستهلكة أميركيا وإسرائيليا، فلم تعد تخيف الشعب الإيراني المستعد لكل الاحتمالات.وقبل أن يتمكن بنيامين نتنياهو من ابتزاز خصمه اللدود غادي آيزنكوت، ودفعه إلى القبول بحكومة وحدة، أو الذهاب إلى تسعير حرب مفتعلة في المنطقة، عكس منطق دونالد ترامب الكثير من الإحباط السياسي، بمطالبته نائبه جي دي فانس الاهتمام بالحد من الجريمة ومكافحة الهجرة، بدل استغراق الوقت في مفاوضة الإيرانيين، كما قال.أما الأقوال في بلادنا، فكأنها خارج سياق التطورات المتسارعة. وبدلا من أن يستمع السياسيون إلى نصيحة الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، بمعاودة ترتيب الأولويات لمواجهة التحديات والاستفادة من المتغيرات، وبجعل طرد المحتل وتحرير الأرض أولوية، على أن يكون النقاش في سائر الملفات، دون استثناء، بقيت الاعتداءات الصهيونية المتفلتة من كل الحدود في الجنوب غائبة عن أولويات المسؤولين وعن تصريحاتهم في الداخل والخارج، فيما كاد مجلس النواب أن يتيه في جلسته التشريعية بين أرقام الحكومة، وهو يناقش قوانينها وقروضها الاستنسابية، والتي رأى فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، نذيرا بفوضى مالية جديدة.=======* مقدمة الـ"أو تي في"ترامب لم يعد يحتاج الى اتفاق مع ايران ونائب الرئيس جاي دي فانس، المعروف باعتراضه على الحرب، يتلقى تعليمات بالتركيز على الشؤون الداخلية الاميركية.هذا هو آخر تحديث لملف المفاوضات الاميركية-الايرانية الذي بات مطبوعا بالمواقف المتناقضة للرئيس ، وبالمناخات الاقليمية المتناوبة بين الحرب والسلم.وأما اسرائيليا، فلقاء بين ايزنكوت ونتنياهو ضمن مقتضيات المرحلة الانتقالية، بعدما كان وزير الدفاع اعلن ان الجيش الاسرائيلي لا يحتاج الى اذن من المعارضة لمواصلة القتال.وفي لبنان، الأبرز اليوم فضيحة من العيار الثقيل في مجلس النواب.فما كان هدرا عند تولي وزراء وزارة الطاقة، صار اليوم دعما ضروريا للكهرباء، في اشارة جديدة واضحة الى نهج الاغتيال السياسي الذي اعتمد لسنوات في حق فريق سياسي لا يزال حتى اللحظة وحيدا في مجال رسم الخطط والسعي الى تطبيقها، في مقابل عشوائية مفضوحة في الاداء في وزارة الطاقة وعلى مستوى الحكومة ككل، منذ عامين.ولكن قبل الدخول في تفاصيل اليوميات السياسية. تحية لمناضلة واعلامية كبيرة من لبنان. فرنده المر رحلت اليوم بالجسد، لكن ارثها الوطني ومسيرتها المهنية باقيان بين اهلها ورفاقها ومحبيها، منارة ترشد الضائعين في الوطن والخيارات، ورمزا كبيرا من رموز الوفاء.=======* مقدمة الـ"أل بي سي"لليوم الثاني على التوالي، بقيت قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني محور الإهتمام بين بيروت وبغداد ودمشق.في هذه القضية، قطع الشك باليقين مع استبعاد لاحتمالين:الأول، إحتمال السرقة، على إعتبار أن الأموال التي كانت في حوزة العلواني وجدت داخل الشقة.والثاني، إحتمال الخلافات الشخصية أو تلك المرتبطة بقضايا جنسية.لذلك يقول مطلعون على التحقيق: "قد نكون أمام عملية أمنية منظمة دبرت في العراق ونفذت في بيروت".وما يرجح العمل الأمني المنظم، هي المعلومات التي حصلت عليها الـ lbci ومفادها أن الشخصين اللذين ظهرا أمام الكاميرات أثناء دخولهما الى الشقة المستأجرة حيث قتل العلواني، دخلا الى لبنان في اليوم الذي نفذت فيه الجريمة أي في الخامس من تشرين الثاني الجاري وغادرا الأراضي اللبنانية في اليوم ذاته عبر معبر بري.رغم ذلك، تبقى كل الفرضيات واردة. إسرائيليا، في أول أختبار للكباش بين نتنياهو ومعارضيه، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يسرائيل كاتس اليوم، إن الائتلاف المنتهية ولايته لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة.كتب كاتس على منصة إكس "لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية" كي ينفذ الجيش ضربات في أي من الجبهات التي يعمل فيها حاليا.وكان نتنياهو ومعه الوزير كاتس أصدرا تعليمات للجيش بوجوب الاستعداد الكامل لاحتمال تصعيد امني، والمشاركة بتنفيذ عملية واسعة تدل كل المؤشرات انها ستطال ايران.رئيس حزب يشار، غادي ايزنكوت، طالب نتنياهو باحاطة امنية حول الوضع والمخاطر المحدقة باسرائيل، وسط قلق من تزايد قدرات ايران العسكرية.بالعودة إلى الشأن الداخلي، مئة مليون دولار أقرت في المجلس النيابي كاعتماد إضافي لتدفع المؤسسات والإدارات العامة جزء من متأخراتها لكهرباء لبنان.=======* مقدمة "الجديد"نجم الدين بلال أردوغان اسم لمع في لبنان من خارج الطاقم السياسي والأمني والدبلوماسي التركي فاجتاز الباب العالي إلى الساحة الداخلية المعقدة ودخل البلد "كفاتح" لمرحلة متممة للعلاقات اللبنانية التركية.ومن مؤسسة "نشر العلم" التي يرأس مجلس أمنائها تقدم وريث الأردوغانية السياسية المشهد المحلي في زيارة تكريس للدور التركي ونفوذه في المنطقة كون تركيا عضوا في حلفي الناتو ومكة جال "حفيد السلطنة" على المقار، فالتقى شخصيات دينية ودنيوية على عناوين عريضة تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات المحلية والإقليمية مع "رشة" مشاريع اقتصادية وتنموية.وفي استهلالية جولته التي تستمر ثلاثة أيام وجد الضيف نفسه في بيته فهو زار بيت الوسط ودارة جنبلاط والسرايا وساحة النجمة وعاين ما تبقى من آثار عمرانية تعود للحقبة العثمانية ليست الزيارة لاستعادة زمن المتصرفية.ولكنها في الوقت عينه اكتسبت أبعادا سياسية ودبلوماسية باستقبال الرؤساء الثلاثة نجل أردوغان ما منحها ثقلا سياسيا كون الزائر ابن الرئاسة التركية وقريبا من مركز القرار في أنقرة الانشغال بالضيف التركي وأبعاد الزيارة لم يحجبا الأنظار عما يدور في الكواليس من استحقاقات معجلة وأخرى مؤجلة.وفي هذا الإطار يتصدر الفراغ الأمني ما بعد الوجود الأممي في الجنوب وبحسب مصدر رسمي للجديد يتم العمل على تأمين البديل من روحية القرار 1701 ودمجه مع ما يتلاءم واتفاق الإطار.وإلى حين استصدار بطاقة تعريف لهذا البديل فقد فرضت الحوادث الأمنية الأخيرة نفسها على المشهد الداخلي من مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني حيث كان للمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير دور بارز في تهدئة النفوس بين بيروت وبغداد.إلى ملف جرود البترون حيث صوبت مصادر سياسية بوصلته على انتظار نتائج التحقيق وعدم الذهاب بعيدا في رسم سيناريوهات غير مطابقة لمواصفات الحادث الأمني الخطير خصوصا أن العناصر المقبوض عليهم لم يضبطوا متلبسين بالسلاح ولا بمواد حربية.أقفلت صفحة الأمن على وضع الملفات بعهدة السلطات الأمنية والقضائية المختصة فيما شرعت أبواب قصر بعبدا أمام اي لقاء غير مشروط بين ورئاسة الجمهورية بحسب معلومات أضافت للجديد أن المفاوضات اللبنانية معلقة الى حين تشكيل حكومة تل أبيب.وربطا بهذا الاستحقاق عقد اليوم أول لقاء ثنائي بين نتنياهو المصرف للأعمال وآيزنكوت المكلف تشكيل الحكومة مسبوقا برسالة تحذيرية تلقاها نتنياهو من خلفه دعاه فيها لضبط النفس وحذره من اتخاذ خطوات عسكرية خطيرة وغير ضرورية خلال المرحلة الانتقالية.وعلى هذه المرحلة يسير لبنان جدول أعماله ففي تشرين التشريع أقر مشاريع قوانين من كل وادي عصا لم تخل من الدسم السياسي.ومن خارج السرب عزف كتائبي منفرد على "قانون الحرب" افتتح الجلسة بسؤال وجهه النائب سامي الجميل إلى رئيس الجلسة نبيه بري طالبا إليه التعليق على تصريحات نظيره الايراني محمد باقر قاليباف والتي ربط فيها مصير لبنان بإيران سلما وحربا فاختصر "النبيه" الجواب بأننا "أحرار" والمعنى في قلب الشاعر.