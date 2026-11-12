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لبنان

وزير الصناعة: لضرورة إدراج ملف المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء

Lebanon 24
12-11-2026 | 16:42
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أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، ضرورة إدراج ملف المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء والذهاب إلى التصويت، ليُحمّل كل فريق سياسي مسؤولية موقفه.

وبشأن جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، أعلن في حديث إلى قناة "mtv" أن وزير الطاقة سيشارك فيها لطرح خطة الكهرباء التي عمل عليها، فيما سيواصل باقي وزراء القوات اللبنانية اعتكافهم طالما لم يُحَل ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.

 وفي سياق آخر، إعتبر عيسى الخوري، أن تعزيز التصنيع المحلي والاستفادة من الإنتاج الزراعي يشكلان فرصة لرفع قيمة المنتجات اللبنانية، مشيراً إلى إمكانية تحويل التفاح بدلاً من تصديره إلى خل وعصائر ومربيات وأغذية للأطفال، بما يحقق استفادة أكبر منه، معتبراً أن هذه المهمة تقع على عاتق القطاع الخاص.

وفي ملف النفايات، شدد على ضرورة الانتقال من معالجة النفايات إلى تصنيعها، والتوجه نحو إعادة التدوير وتشجيع القطاع الخاص، لافتاً إلى إجراء كشوفات أسبوعية على محيط نهر الليطاني.

واعتبر أن السبب الأساسي لمآسي لبنان وانهياره المالي هو العجز التجاري المتراكم، الذي كان يتراوح معدله سنوياً بين 15 و16 مليار دولار.

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