ترقّب لبناني لزيارة والتز ولصيغة أميركية فرنسية لبديل "اليونيفيل"

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يقف أمام مرحلة تتقاطع فيها ثلاثة مسارات شديدة الترابط: إعادة ترتيب التوازنات الداخلية، ومستقبل الوضع في الجنوب في ضوء " اتفاق الإطار ومرحلة ما بعد انتهاء مهمات قوات «اليونيفيل» نهاية السنة الجارية، والتحولات الإقليمية والدولية التي تتحكم بمسار العلاقة الأميركية - وبحسابات .ويترقّب لبنان الرسمي زيارة المندوب الأميركي لدى ، مايكل والتز، الاثنين المقبل للوقوف منه على الاتجاهات الأميركية حول مرحلة ما بعد اليونيفيل.وافاد مصادر رسمية أن لبنان ينتظر ما سيبلغه الديبلوماسي الأميركي بخصوص البديل من "اليونيفيل" التي تنتهي مهماتها في 31 كانون الأول، وأن هناك صيغة ما ربما يصار إلى طرحها تتعلق بالتجديد لعديد من "اليونيفيل" مقابل خطوات محدّدة يفترض أن يعلنها لبنان، وتتعلق بسلاح " ".وبحسب هذه المصادر، فإن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث أميركي فرنسي، وأن فرنسا أجرت جولة جس نبض مع القوى السياسية المعنية بالجنوب حيال البديل من "اليونيفيل"، ولكن شيئاً لم يتبلور بعد، ولو أن الأسابيع المقبلة مرشّحة لبته.وعلى صعيد المفاوضات، ترددت معلومات عن ان الادارة الاميركية لن تدعو الى استئناف جلسات التفاوض بين لبنان واسرائيل الا بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وهو أمر قد يطول اشهراً اذا لم تنجح مساعي الاحزاب الاسرائيلية في التوافق على تشكيلها.وعشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء اليوم التي ستناقش ملف الكهرباء وسيحضرها وزير الطاقة جو الصدي ووزراء "القوات "، وقبل سفر رئيس الحكومة نواف سلام إلى قطر لتوقيع اتفاقية كهربائية، تم إقرار مشروع القانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة مئة مليون دولار لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.وفي سياق آخر، بدأ أمس بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته للبنان، في ما بدا محطة متقدمة لتمتين الدور التركي لبنانياً. والتقى أردوغان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أكدّ خلال اللقاء أن لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.من جهته، أكد بلال أردوغان أن تركيا تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة.