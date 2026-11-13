تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترقّب لبناني لزيارة والتز ولصيغة أميركية فرنسية لبديل "اليونيفيل"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-11-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ترقّب لبناني لزيارة والتز ولصيغة أميركية فرنسية لبديل اليونيفيل
ترقّب لبناني لزيارة والتز ولصيغة أميركية فرنسية لبديل اليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يقف لبنان أمام مرحلة تتقاطع فيها ثلاثة مسارات شديدة الترابط: إعادة ترتيب التوازنات الداخلية، ومستقبل الوضع في الجنوب في ضوء " اتفاق الإطار ومرحلة ما بعد  انتهاء مهمات قوات «اليونيفيل» نهاية السنة الجارية، والتحولات الإقليمية والدولية التي تتحكم بمسار العلاقة الأميركية - الإيرانية وبحسابات إسرائيل
Advertisement
ويترقّب لبنان الرسمي زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الاثنين المقبل للوقوف منه على الاتجاهات الأميركية حول مرحلة ما بعد اليونيفيل. 
وافاد مصادر رسمية أن لبنان ينتظر ما سيبلغه الديبلوماسي الأميركي بخصوص البديل من "اليونيفيل" التي تنتهي مهماتها في 31 كانون الأول، وأن هناك صيغة ما ربما يصار إلى طرحها تتعلق بالتجديد لعديد من "اليونيفيل" مقابل خطوات محدّدة يفترض أن يعلنها لبنان، وتتعلق بسلاح "حزب الله".
وبحسب هذه المصادر، فإن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث أميركي فرنسي، وأن فرنسا أجرت جولة جس نبض مع القوى السياسية المعنية بالجنوب حيال البديل من "اليونيفيل"، ولكن شيئاً لم يتبلور بعد، ولو أن الأسابيع المقبلة مرشّحة لبته.
وعلى صعيد المفاوضات، ترددت معلومات عن ان الادارة الاميركية لن تدعو الى استئناف جلسات التفاوض بين لبنان واسرائيل الا بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وهو أمر قد يطول اشهراً اذا لم تنجح مساعي الاحزاب الاسرائيلية في التوافق على تشكيلها. 
وعشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء اليوم التي ستناقش ملف الكهرباء وسيحضرها وزير الطاقة جو الصدي ووزراء "القوات اللبنانية"، وقبل سفر رئيس الحكومة نواف سلام إلى قطر لتوقيع اتفاقية كهربائية، تم إقرار مشروع القانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة مئة مليون دولار لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة. 
وفي سياق آخر، بدأ أمس بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته للبنان، في ما بدا محطة متقدمة لتمتين الدور التركي لبنانياً. والتقى أردوغان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أكدّ خلال اللقاء أن لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية. 
من جهته، أكد بلال أردوغان أن تركيا تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة.



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ترقّب رسمي لزيارة والتز الاثنين وملامح توجّه أميركي لالغاء القرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد "اليونيفيل":الحل يشمل القرار 1701 و"اتفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك فرنسي لما بعد "اليونيفيل" ولبنان مع أي صيغة تمنع الفراغ
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لبناني للموقف الاميركي بشأن مصير المفاوضات وبديل"اليونيفيل".. مصدر رسمي: لا خشية من فراغ أمني والجيش جاهز
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمم المتحدة

مجلس الوزراء

الدولة على

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:20 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:38 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-11-13
Lebanon24
08:20 | 2026-11-13
Lebanon24
07:45 | 2026-11-13
Lebanon24
07:45 | 2026-11-13
Lebanon24
07:38 | 2026-11-13
Lebanon24
07:26 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24